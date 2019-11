Bolivia: scontri a La Paz. La senatrice Añez si proclama presidente

Gli Usa: allerta massima, niente viaggi

Intanto il Dipartimento di Stato americano ha alzato l’allerta per i viaggi in Bolivia a “livello 4”, ovvero non viaggiare, e ha ordinato alle famiglie dei dipendenti governativi statunitensi di lasciare il Paese sudamericano in seguito alle tensioni. Più in generale, sconsigliando agli americani di viaggiare nel Paese, il Dipartimento di Stato ha consigliato a coloro che si trovano al momento in Bolivia di lasciare il Paese.