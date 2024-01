Bolletta gas, da oggi stop alla maggior tutela per 6,1 milioni di utenti: cosa fare

Mentre nel mercato elettrico i tempi della fine della maggior tutela si allungano dopo il varo dell’ultimo decreto energia approvato dal governo nelle scorse settimane, le tutele di prezzo si avviano, invece, al capolinea per il gas. Da oggi, infatti, arriva l’annunciata cessazione dei prezzi regolati per la fornitura gas. Ecco cosa succede a chi nel frattempo non ha scelto un’offerta sul mercato libero.

