Bolletta gas: prezzo in calo dell’1,1% a giugno

Dopo la sostanziale stabilità del mese scorso (-0,2%), la bolletta gas per la famiglia tipo in tutela fa segnare un leggero decremento (-1,1%) per i consumi di giugno. L’asticella è stata fissata dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente sulla base dell’ultimo aggiornamento diramato oggi, martedì 4 luglio. La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (CMEMm), applicata ai clienti ancora in tutela, viene aggiornata, vale la pena di ricordare, da Arera come media mensile del prezzo sul mercato all'ingrosso italiano (il PSV day ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento.

Cala la spesa per il gas

Per il mese di giugno, che ha registrato una quotazione media all'ingrosso inferiore rispetto a quella del mese di maggio, il prezzo della sola materia prima gas (CMEMm), per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è pari a 33,14 euro per megawattora. L'aggiornamento complessivo per l'utente tipo, per i consumi del mese di giugno rispetto al mese precedente, è determinato interamente dal calo della spesa per la materia gas naturale, -1,1%. Rimangono invariati gli oneri generali e la tariffa legata alla spesa per il trasporto e la misura.

La spesa finale

In termini di effetti finali, la spesa gas per la famiglia tipo nell'anno scorrevole (luglio 2022-giugno 2023) è di 1.499 euro circa, al lordo delle imposte, registrando un -8,9% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (luglio 2021- giugno 2022). Si ricorda che il ‘Decreto bollette' n. 34 del 2023, per il II trimestre 2023, quindi ancora per i consumi di giugno, ha confermato la riduzione dell'Iva al 5% per il gas e l'azzeramento degli oneri generali di sistema.*