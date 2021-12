Bolletta luce, il rialzo sale al 52%. Le nuove stime sulla stangata di gennaio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Prima di tutto, ecco i numeri della crisi verso cui (forse) andiamo. Gli economisti di Nomisma Energia coordinati da Davide Tabarelli il 23 dicembre hanno aggiornato la previsione approssimativa e provvisoria del possibile rincaro delle bollette di luce e gas secondo i nuovi dati di mercato e il meccanismo che usa l’autorità dell’energia Arera per aggiornare le tariffe il 1° gennaio. Ovviamente Nomisma Energia non ha potuto affinare le cifre con i dati dei prossimi giorni né con le nuove decisioni salvabollette del Governo.

I numeri del rincaro

Ma ecco i numeri: elettricità +52%, gas +61%. Una randellata per famiglie e imprese. E anche per molte società energetiche, alcune delle quali sono espostissime. «Le soluzioni? Non è facile, anche perché il motivo del rincaro non è nelle mani dell’Italia e nemmeno dell’Europa: i profitti vanno ai produttori stranieri di gas naturale», osserva Agostino Re Rebaudengo, presidente di Elettricità Futura, l’associazione confindustriale delle aziende elettriche. «Come misura rapida, giustamente il Governo aveva individuato lo spostamento nella fiscalità generale di una parte delle voci “oneri di sistema” che rappresentano in condizioni normali circa il 20% della bolletta elettrica».

Le soluzioni da adottare

A medio termine, secondo Re Rebaudengo, la risposta è sbloccare dai veti le fonti rinnovabili di energia. «Se fossimo già oggi nella situazione di centrali prevista al 2030, con più sole e più vento la bolletta energetica italiana costerebbe 30 miliardi in meno. Realizziamo meno di mille megawattt l’anno e i progetti sono in gran parte bloccati: dobbiamo costruire impianti solari ed eolici per 8mila megawatt l’anno. E poi il biometano, decine di progetti di impianti tenuti fermi da una bozza di decreto che scaccia gli investitori: potremmo passare da 1 a 10 miliardi di metri cubi di gas non fossile».

I NUMERI DELLO SHOCK ENERGETICO

La tassazione dei profitti

Secondo l’Osservatorio di Anie Rinnovabili, nei primi 9 mesi del 2021 sono stati realizzati appena 809 megawatt. C’è chi, sull’esempio (malriuscito) della Spagna, vuole tassare i profitti delle fonti rinnovabili, che producono corrente a costi bassissimi e la vendono a prezzo pieno. «Macché profitti!» esclama Re Rebaudengo. «Gran parte dell’energia verde è pagata a prezzo fisso e basso con le aste, con le tariffe onnicomprensive, con i certificati verdi e soprattutto è venduta a prezzo fisso con contratti a termine basati su prezzi di cessione stabiliti anche con molto anticipo rispetto alla consegna, a beneficio di chi li ha stipulati».

La crisi potrà riguardare tutti

Il metano è rincarato del 55% in una settimana. C’è chi pronostica blackout imminenti o razionamenti e l’indice di sicurezza energetica Ispred dell’Enea rileva che «in vista dell’inverno richiede particolare attenzione l’indicatore relativo ai margini di adeguatezza del sistema». E intanto la spinta delle rinnovabili più meteopatiche fa correre la necessità di 48 nuove centrali a metano per affiancarne l’incostanza produttiva.

Scrive Alberto Clô sulla Rivista Energia: «Di fronte a questo scenario vieppiù drammatico sorprende l’assoluta inerzia delle autorità europee» e il 23 dicembre l’Assomet (metalli non ferrosi) confermava l’allerta: «Si fermano le aziende».