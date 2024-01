Bollette, 10 domande e risposte per capire cosa è cambiato dal 1° gennaio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo 25 anni, è stata completata la liberalizzazione del mercato del gas in Italia. Il 1° gennaio è finito il mercato tutelato, dove le tariffe erano fissate dallo Stato. Lo stesso accadrà a luglio per il mercato dell’elettricità. La tariffa pubblica sul metano rimane soltanto per 2,5 milioni di utenti giudicati “vulnerabili”. Ma polemiche e timori non mancano. Cerchiamo di chiarire cosa cambia per i cittadini e di chiarire alcuni dubbi

Quanti sono gli italiani passati dal 1° gennaio al mercato libero del gas, con la fine del mercato tutelato?

Sono 3,5 milioni circa gli utenti del mercato tutelato del gas che sono passati al mercato libero. Lo rende noto l’Arera, l’autorità pubblica dell’energia. Erano 6.027.000 circa gli utenti del mercato tutelato del gas in Italia, su 20.430.000 complessivi. Di questi, 2,5 milioni sono “vulnerabili”

Chi sono gli utenti considerati vulnerabili e cosa succederà per loro?

Sono quelli in situazione economica svantaggiata, malati, disabili, residenti in zone disastrate o isole non interconnesse, oppure oltre i 75 anni. Continueranno a rimanere sul mercato tutelato, con tariffe fissate dallo Stato

Cosa accade invece ai clienti non vulnerabili passati al mercato libero del gas?

In 3,5 milioni sono passati in automatico dal 1° gennaio alla società energetica privata che già forniva loro il gas in regime di tutela, e si sono visti assegnare di default una tariffa, la Placet, in parte ancora fissata da Arera, l’autorità pubblica dell’energia. Le offerte Placet hanno tre componenti: l’indice Psv (la media delle quotazioni del metano nell’ultimo mese alla borsa italiana Psv); i costi di approvvigionamento e commercializzazione (definiti da Arera, come sul tutelato); una quota fissa mensile, decisa dal venditore e controllata da Arera.

Quali sono i rischi della tariffa Placet variabile?

Il sito specializzato Switcho.it mette in luce che questa tariffa Placet è variabile, in quanto legata alla quotazione del metano sulla borsa italiana Psv. Al momento il prezzo del gas è basso, sui 30 euro al megawattora, ma il mercato è molto volatile. In caso di tensioni internazionali, potrebbe salire di molto, facendo rincarare le bollette. Il sito consiglia di valutare i contratti a prezzo fisso, oggi meno convenienti, ma che danno maggiori garanzie contro i rialzi