Bollette, in arrivo 3,8 miliardi: tutte le misure anti-rincari allo studio del Governo

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

L’ultimo allarme sul rischio di nuovi rincari per le bollette di luce e gas l’ha lanciato l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera): in assenza di ulteriori correttivi del governo, si profila per il primo quadrimestre 2022 «un ulteriore, potenzialmente significativo, aumento dei prezzi per i servizi di tutela che determinerebbe criticità simili a quelle affrontate per il quarto trimestre 2021». Le previsioni più aggiornate in circolazione, ma i numeri definitivi si avranno solo nelle prossime settimane, parlano di un incremento del 50% per la bolletta del gas e di un rincaro di quella della luce compreso tra il 17% e il 25 per cento.

Il fondo anti-rincari previsto in manovra

Il governo è corso già ai ripari nel tentativo di alleggerire l’impatto dei possibili nuovi aumenti e sta recuperando risorse per definire un nuovo intervento. Ma quali misure e quanti fondi sono stati finora rintracciati? Partiamo dalle risorse. Una prima risposta, come si ricorderà, è arrivata nelle scorse settimane nella manovra licenziata dal Consiglio dei ministri che conteneva un fondo ad hoc di 2 miliardi di euro per attutire gli effetti dei nuovi rincari nelle bollette. Una dote considerata da subito insufficiente per garantire una reale boccata d’ossigeno a famiglie e aziende alle prese con il pagamento della fattura energetica.

Loading...

La dotazione complessiva

Così l’esecutivo ha lavorato a reperire nuovi fondi e ha aggiunto ai 2 miliardi altre poste. Al fondo anti-bollette, si sono così andati ad affiancare prima altri 500 milioni recuperati dal “tesoretto” del taglio delle tasse e altri 300 milioni sono stati rintracciati dalle pieghe del bilancio dopo lo stop al contributo di solidarietà sui redditi alti. A questi, nelle ultime ore, si sono poi aggiunti altri 2 miliardi per effetto di un’operazione, orchestrata dal ministro dell’Economia, Daniele Franco, profondo conoscitore della macchina dei conti pubblici, che ha consentito di anticipare al 2021 alcune spese, grazie all’avanzo di alcuni fondi a fine anno, e di liberare così ulteriori spazi fiscali per il 2022. Allo stato, dunque, ci sono 3,8 miliardi, ma le cifre definitive si conosceranno solo quando il governo avrà messo nero su bianco, con molta probabilità all’inizio della prossima settimana, l’emendamento alla manovra attesa dal passaggio al Senato.

Il doppio binario indicato dal ministro Giorgetti

Fin qui, quindi, le risorse. Ma cosa si può fare con questi fondi? Va detto che al momento non c’è un quadro definitivo e come ha ricordato venerdì il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, il problema va affrontato sotto due aspetti «uno a breve termine e l’altro a lungo termine» perché un conto «è tamponare il prossimo trimestre ma se il surriscaldamento dei prezzi continuerà nel 2022 si rischia di sconvolgere tanti settori, specie quelli che utilizzano molto l'energia; già oggi alcuni settori scontano questo peso». Come dire che bisogna lavorare anche su misure a più ampio respiro. Ed ecco le ipotesi al vaglio del governo, con il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in prima linea sul dossier.

La misura tampone varata a settembre

Vale la pena di ricordare, innanzitutto, che lo sforzo predisposto a fine settembre per annullare transitoriamente gli oneri generali di sistema in bolletta e potenziare il bonus sociale (lo sconto nella fattura energetica per le famiglie in difficoltà), è stato pari a 3,5 miliardi di euro. L’aggiunta delle ultime ore, dunque, è servita a portare la dote complessiva a un livello confrontabile con l’impegno già assicurato dall’esecutivo a monte dell’ultimo aggiornamento trimestrale disposto dall’Arera.