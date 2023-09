Bollette, bonus extra per 4 milioni di famiglie

Di qui la decisione di cambiare in corsa lo strumento, optando per una differenziazione per componenti e sfruttando il funzionamento già rodato per l’erogazione del bonus elettrico.

Che, vale la pena di ricordarlo, è attualmente assicurato ai nuclei familiari con indicatore Isee non superiore a 15mila euro (la nuova soglia, più alta, voluta dal governo e che varrà fino alla fine del 2023, mentre per le famiglie con almeno 4 figli a carico l’asticella massima è fissata a 30mila euro), ai percettori di reddito e pensione di cittadinanza, e, per quanto riguarda il bonus per disagio fisico, ai nuclei familiari in cui è presente un soggetto affetto da grave malattia per cui necessita di apparecchiature salva-vita.

Il rinnovo degli aiuti

Insieme all’avvio del contributo straordinario, la bozza di decreto, prevede il rinnovo degli aiuti già contenuti in bolletta : il taglio dell’Iva al 5% sul gas (che dovrebbe costare circa 600 milioni), la riduzione degli oneri (210 milioni di euro) e il potenziamento del bonus sociale elettrico e gas (circa 290 milioni).

Nel provvedimento entra anche la proroga dal 30 settembre al 31 dicembre 2023 della garanzia massima, all’80%, prevista dal Fondo sui mutui per l’acquisto delle prime case. Ed entra il bonus carburanti, che sarà caricato sulla social card “Dedicata a te” lanciata a luglio, di cui possono beneficiare i nuclei familiari con almeno tre componenti e un Isee non superiore a 15mila euro.

La bozza del decreto legge in arrivo stabilisce che oltre ai beni alimentari di prima necessità, la card (che ha attualmente un valore una tantum di 382,5 euro) possa coprire anche l’acquisto del carburante. Tuttavia le regole applicative saranno fissate solo da un decreto attuativo del ministero delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il ministero dell’Economia e il ministero dell’Agricoltura, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Dl.