Bollette, bonus luce e gas potenziati e platea estesa: come funziona e quanto vale lo sconto

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Per le famiglie in difficoltà economica o con situazioni di disagio fisico, il governo ha deciso il potenziamento del bonus sociale, lo sconto nelle bollette di luce e gas. È stata così innalzata la soglia Isee per l'accesso da 8.265 a 12mila euro (mentre resta immutata quella di 20mila euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico), fino alla fine del 2022, e sono stati rafforzati anche gli assegni che spettano ai potenziali beneficiari. Ma come funziona l’agevolazione, chi ne ha diritto e a quanto ammonta il beneficio nelle fatture energetiche dei nuclei economicamente svantaggiati o per i clienti domestici affetti da grave malattia o con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.

Cosa serve per ottenere l’agevolazione

Per accedere allo sconto, dal 1° gennaio 2021 tutti i cittadini/nuclei familiari che presentano annualmente una dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per l’accesso ad una prestazione sociale agevolata (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè, ecc.) e che risultano in condizione di disagio economico , sono automaticamente ammessi al procedimento per il riconoscimento dell’agevolazione dei bonus sociali. Per attivare il procedimento di riconoscimento automatico dei bonus sociali agli aventi diritto, dunque, è necessario e sufficiente presentare la Dsu ogni anno e ottenere un’attestazione di Isee entro la soglia di accesso ai bonus, oppure risultare titolari di reddito/pensione di cittadinanza.

Loading...

Come si ottiene il bonus per il disagio fisico

Per ottenere il bonus per il disagio fisico, invece, il percorso è diverso. L’accesso è infatti subordinato alla presentazione di apposita domanda: i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i Caf abilitati. La domanda va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (Caf, Comunità montane). Per accedere, il cliente deve essere in possesso di un certificato Asl che attesti: la situazione di grave condizione di salute; la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale; il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero; l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata; il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente; il modulo B (che si può scaricare dal sito dell’Arera) . È inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura: codice Pod (identificativo del punto di consegna dell’energia); la potenza impegnata o disponibile della fornitura.



Gli importi per il bonus legato a svantaggio economico

Per la luce gli importi sono i seguenti: il bonus ordinario per nuclei familiari composti da 1-2 componenti, più la compensazione integrativa, fino al 30 giugno, ammonta a 141,05; per le famiglie con 3-4 componenti, l’assegno sarà di 170,17; infine per le famiglie con più di 4 componenti, l’agevolazione varrà 199,29 euro.

Quanto vale l’assegno per il disagio fisico

Vediamo, invece, gli incrementi previsti per i titolari del bonus per disagio fisico, quello cioè previsto per tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita. In questo caso, la compensazione integrativa prevista per il bonus fino a 3kW per residente sarà di 83,72 euro se l’extraconsumo rispetto a un cliente tipo (2700 kilowattora annui) sarà inferiore ai 600 kWh/anno, di 140,14 euro tra 600 e 1200 kWh annui e di 202,02 euro se l’extraconsumo superererà i 1200 kWh/anno. Gli importi saliranno al crescere della fascia di potenza.