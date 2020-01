Bollette: dal bonus alle tariffe della maggior tutela, cosa cambia dal 1° gennaio Per le bollette al via regole e tetti diversi per il bonus sociale (lo sconto sulla fatturazione) , come pure per la prescrizione per le forniture idriche. Ecco tutti i cambiamenti voce per voce. di Celestina Dominelli

Con l’inizio del nuovo anno scattano alcuni cambiamenti per le bollette, a cominciare dal nuovo tetto Isee per l’accesso al cosiddetto “bonus sociale”: lo sconto da applicare nella fatturazione di luce, gas e acqua previsto per le famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico e fisico. Ma, nei giorni scorsi, l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) ha approvato anche la riduzione della prescrizione (da 5 a 2 anni) per le bollette idriche. E, dal 1° gennaio, sono scattate anche le nuove tariffe di luce e gas per le famiglie che ancora beneficiano dei servizi di tutela nel mercato dell’energia.

Acqua, prescrizione ridotta per le bollette dell’acqua

Dopo luce e gas, dal 1° gennaio anche per le bollette dell’acqua l’utente può far scattare la prescrizione (che scende da 5 a 2 anni) in tutti quei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione del gestore e potrà pagare solo gli importi dei consumi degli ultimi due anni. Bisogna però prestare attenzione perché la riduzione della prescrizione si applica alle bollette che scadono dopo il 1° gennaio 2020 e solo quando la mancata o errata rilevazione dei dati di consumo non derivi da responsabilità accertata dell’utente. I gestori, dal canto loro, dovranno per trasparenza emettere una fattura separata con gli importi dei consumi che risalgono a più di due anni o comunque evidenziarli in modo chiaro nella bolletta complessiva.

Gli obblighi del gestore per la fatturazione dei consumi idrici

I gestori devono informare gli utenti della possibilità di prescrivere gli importi più vecchi di due anni e devono fornire anche un modulo (su Internet o negli sportelli aperti al pubblico) che consenta al consumatore di comunicare facilmente la sua volontà di non pagare. Il gestore è tenuto altresì a indicare i recapiti a cui inviare la richiesta. Se ritiene che il maxi conguaglio sia sorto per responsabilità dell’utente, dovrà invece indicare la motivazione che ha determinato la presunta responsabilità e la possibilità di inviare un reclamo, come farlo e dove indirizzarlo.

Bollette luce e gas, più pratiche e reclami ai call center

Bonus sociale, nuovo tetto Isee per chi ha diritto al beneficio

Dal 1° gennaio è scattato un nuovo tetto Isee (l’indicatore che serve a valutare la situazione economica) per chi ha diritto al cosiddetto “bonus sociale”. L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente ha alzato il tetto da 8.107,5 a 8.265 euro lasciando invariati i requisiti alternativi per ottenere lo sconto che si applica sulle bollette di luce, gas e acqua delle famiglie in condizioni di disagio economico o fisico. Tutte le informazioni sul bonus sociale sono disponibili sul sito dell’Autorità o presso lo sportello telefonico 800 166 654 (attivo dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì) istituito sempre dall’Arera.

Come si fa a chiedere lo sconto in bolletta

Per ottenere lo sconto bisogna presentare la domanda al Comune di residenza o a un altro ente designato (il Caf o le Comunità montane) utilizzando i moduli appositi che si possono scaricare dal sito dell’Arera. Chi ha diritto al bonus deve rientrare in una delle seguenti categorie: nucleo familiare con indicatore Isee non superiore agli 8.265 euro o con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore Isee non superiore ai 20mila euro; e ancora, nucleo titolare di reddito o pensione di cittadinanza oppure i casi di grave malattia in cui si è costretti a ricorrere ad apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita. I titolari di reddito o pensione di cittadinanza hanno diritto al bonus luce e gas anche se l’Isee è superiore a 8.265 euro, mentre possono chiedere lo sconto nella bolletta per l’acqua solo se l’Isee si colloca entro la soglia di 8.265 euro.