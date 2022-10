Bollette, caldo e crisi portano 1,4 miliardi di risparmio

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Le maniche corte come in estate; qualche persona più coraggiosa trascina sull’asfalto dei marciapiedi il flipflap dell’infradito. Alessandria in Piemonte calda come Alessandria d’Egitto; e succede anche a Bologna, ad Agadir, a Trieste, a Tunisi e a Vercelli. Il sindaco di Milano ha rinviato di settimana in settimana il via libera all’accensione delle caldaie di riscaldamento — la data ora è il 3 novembre — e l’aria della pianura padana è impestata non ancora dai fumi liberati dai comignoli bensì dal sommarsi di allevamenti e lavorazioni agricole con il sole, i cui raggi diretti trasformano in polveri fini i composti dell’azoto. La Snam ci dà il numero chiave, la cifra rivelatrice: a caldaie spente, nei primi 23 giorni di ottobre le famiglie italiane hanno consumato 572 milioni di metri cubi di gas in meno, il 41% di metano in meno solamente per gli usi civili, cioè le famiglie, le case, i negozi e così via.

Se si sommano anche gli usi industriali e il gas bruciato dalle centrali elettriche per produrre corrente dal 1° al 23 di ottobre, ultimo giorno di cui sono disponibili i dati, in ottobre l’Italia ha usato in tutto 3,1 miliardi di metri cubi di metano, il 25% in meno rispetto ai primi 23 giorni dell’ottobre 2021. Un quarto in meno, netto.

Loading...

Il clima mite, con i suoi danni all’agricoltura e una siccità preoccupante che interessa tutti i fiumi e bacini del Nord Italia, mantiene spenti anche gli apparecchi elettrici per riscaldare. In cifre, Terna ha rilevato dal 1° al 26 ottobre una riduzione dei consumi elettrici del -5,7% rispetto a un anno fa.

Il risparmio significa meno consumi, meno emissioni di fumi e di anidride carbonica, ma significa anche meno spese.

Una stima dell’Ispi, ancora provvisoria ai primi 20 giorni di ottobre, dice che in gas abbiamo risparmiato 800 milioni di euro.