Bollette, come risolvere le controversie su luce, gas e acqua (senza giudice)

Bollette luce e gas, più pratiche e reclami ai call center

I tempi per far partire la procedura

La domanda di conciliazione può essere inoltrata al servizio gestito dall’Acquirente Unico dopo aver presentato reclamo scritto all’operatore e aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente o quando siano trascorsi 40 giorni dall’invio del reclamo. È anche possibile attivare il Servizio in presenza di un rinvio in conciliazione deciso in giudizio. Non si può invece presentare domanda quando, per la stessa controversia, sia già stato avviato o concluso un tentativo di conciliazione, quando il servizio abbia archiviato la domanda per rinuncia o mancata comparizione dell’attivante all’incontro (tuttavia esistono delle deroghe nel caso di decesso del cliente finale).

Come si inoltra la domanda di concilazione

Il cliente finale (domestico o non domestico) attiva la procedura registrandosi alla piattaforma on line , compilando la maschera e allegando i documenti richiesti. Se non risultano allegati tutti i documenti, la segreteria del servizio conciliazione comunica al cliente finale di integrare la propria domanda entro 7 giorni. Se il cliente non provvede all’integrazione entro la scadenza, non sarà possibile attivare il servizio. Nel caso in cui non utilizzi la modalità telematica, neppure per mezzo dell’ausilio di un’associazione o di altro delegato, il cliente finale domestico, che agisce in prima persona, può presentare la domanda in modalità offline, mediante fax o posta, anche se la procedura sarà comunque gestita on line.

Chi deve partecipare alla procedura

Il cliente finale può partecipare direttamente o delegare qualcuno (anche un rappresentante di un’associazione dei consumatori o di categoria) mediante una delega a trattare e a chiudere la controversia relativa a un contratto di fornitura. Quanto agli operatori, tutti sono tenuti a partecipare (venditori e distributori di energia elettrica e gas) a eccezione del cosiddetto “fornitore di ultima istanza gas (il Fui). Anche il Gse (il Gestore dei servizi energetici) è tenuto a partecipare. Il venditore, poi, può chiedere - almeno 10 giorni prima del primo incontro o nel corso del confronto conciliativo - che venga chiamato in conciliazione il distributore se la controversia riguarda dati tecnici o comunque quando può essere trattata efficacemente solo con il distributore presente (che, a questo punto, è obbligato a partecipare).

Quando si svolge il primo incontro valido

Il primo incontro davanti al servizio si deve svolgere entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa, ma non prima di 10 giorni dalla comunicazione di avvio della procedura alle parti. Ciascuna parte e il distributore quale ausilio tecnico possono chiedere un solo rinvio dell’incontro. Il cliente può decidere di ritirarsi in qualsiasi momento inviando tempestiva comunicazione al servizio. La procedura si conclude in un termine massimo di 90 giorni solari dalla presentazione della domanda. Si può disporre una proroga di 30 giorni al massimo, anche su richiesta del conciliatore nei casi di controversia complessa o su richiesta congiunta e motivata delle parti.



Come può concludersi la procedura

Se le parti trovano un accordo, sottoscrivono un verbale che ha valore di titolo esecutivo: può essere cioè fatto valere dalle parti davanti al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti. Anche il distributore convocato quale ausilio tecnico, in accordo con la parte attivante, può sottoscrivere l’accordo assumendo specifici obblighi.

Nel caso in cui invece non si raggiunga un accordo o quando l’operatore non partecipi anche se obbligato, il conciliatore redige un verbale con cui indica che il tentativo ha avuto esito negativo. In questi casi, il tentativo di conciliazione si considera esperito e il cliente potrà rivolgersi eventualmente al giudice. Se il cliente non si presenta all'incontro, la domanda è archiviata e il tentativo non si considera svolto.