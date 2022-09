Bollette dei consumatori, come si può risparmiare col mercato libero

Le formule flat con conguaglio periodico

Ci sono poi le formule “flat” che permettono di pagare un importo fisso al mese, con conguaglio periodico: secondo le elaborazioni di Facile.it, per l’elettricità la famiglia con una tariffa agevolata (stima pari a 0,25 euro al kWh) per tutti i 2.400 kWh consumati spende 50 euro al mese per un totale di 600 euro all’anno. I consumi eccedenti per 100 kW/anno costerebbero invece 72 euro. Per il gas, la famiglia con una tariffa agevolata (0,80 €/smc) per tutti i 1.125 smc/anno consumati spende 75 euro al mese per un totale di 900 euro, che salgono fino a 1.022 euro in caso di “sforamento” pari a 100 smc a 1,22 euro/smc.

«In una fase delicata come quella attuale è importante fare attenzione ai consumi e agli sprechi - spiega Mario Rasimelli, managing director Utilities di Facile.it - ed è sempre consigliato fare una valutazione del proprio fornitore, tenendo in considerazione la tariffa scelta e le proprie abitudini. Chi è ancora nel mercato tutelato, inoltre, può valutare il passaggio a quello libero optando per una tariffa a prezzo bloccato, unica soluzione in questo momento per mettersi al riparo dai nuovi aumenti».

Il tentativo di porre fine alle tutele di prezzo per spingere al massimo sulla liberalizzazione del mercato elettrico è cominciato diversi anni fa: inizialmente prevista per il 2018, la deadline per la fine della maggior tutela è poi slittata di anno in anno e, attualmente, un emendamento al decreto Milleproroghe 2022 l’ha posticipata al 10 gennaio 2024 (mentre per il gas il passaggio è fissato al 1° gennaio 2023). Entro quella data, dunque, bisognerà finalizzare la migrazione. E, in caso di mancata scelta di un fornitore, si verrà assegnati al servizio a tutele graduali in modo da garantire la continuità della fornitura.

L’Arera ha anche creato un portale che – con una stima della spesa annua in base ai consumi – mette a confronto le offerte per la fornitura di energia elettrica e gas, per aiutare le famiglie a fare la scelta più conveniente (www.ilportaleofferte.it). L’importante è considerare, oltre al prezzo, anche le condizioni contrattuali che possono celare vincoli, costi e penali.