Bollette, contro i rincari in arrivo decreto con altri 300 milioni

Un nuovo decreto legge è sul tavolo del Consiglio dei ministri per reperire ulteriori 300 milioni da destinare al contrasto del caro-bollette. Una decisione che mette a frutto l’intesa politica raggiunta nella riunione di Governo di venerdì 3 novembre.

Non si tratterà di un intervento aggiuntivo rispetto a quanto stabilito finora. In particolare, per reperire i fondi, sarebbero anticipate al 2021 alcune spese ora previste nel 2022, in modo da liberare sul prossimo anno i 300 milioni necessari.

Al momento le risorse per le bollette sarebbero quindi in tutto circa 2,8 miliardi: 2 miliardi già stanziati nella legge di bilancio, circa 500 milioni che arriveranno dal “tesoretto” della riforma dell’Irpef e questi ultimi 300 milioni.

Superbonus e scuola: riunione al Mef con i tre relatori

I tre relatori della manovra in commissione Bilancio al Senato, Daniele Pesco (M5S), Vasco Errani (LeU) ed Erica Rivolta (Lega), avranno un incontro al Mef nel pomeriggio per approfondire i temi già trattati mercoledì, in particolare Superbonus e scuola. L’obiettivo è chiarire quante risorse ci sono a disposizione per poter calibrare le richieste che i partiti hanno presentato nei loro emendamenti e che hanno ribadito nelle riunioni bilaterali avute con i relatori e il governo.