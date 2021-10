Bollette, deroga alla liberalizzazione per i clienti più vulnerabili

La bozza di parere delle commissioni parlamentari

Sembra invece andare in senso contrario alle obiezioni dell’Antitrust la bozza di parere delle commissioni Industria e Ambiente del Senato che andrà al voto in settimana (relatori Gianni Girotto e Maurizio Buccarella). Secondo i parlamentari, infatti, la soluzione più rapida senza ulteriore aggravio per i venditori e senza complicazioni per il sistema sarebbe il mantenimento della maggior tutela perfezionata anche con l’introduzione dei contratti di lungo termine (i Ppa) per acquistare energia “verde” e l’affidamento della vendita mediante aste. In questo servizio di maggior tutela, oltre ai soggetti vulnerabili, su richiesta potrebbero inoltre rientrare successivamente tutti i clienti domestici.

Il cambio di fornitura veloce

Accanto alla rete di protezione per i clienti più vulnerabili, lo schema di Dlgs prevede poi tutele rafforzate per tutti gli altri clienti domestici, alcune delle quali, in verità, già introdotte o in corso di introduzione da parte dell’Arera. È una novità il cambio di fornitura veloce previsto dall’articolo 7: al massimo entro tre settimane dalla richiesta senza vincoli (cade, in sostanza, il paletto della decorrenza dal primo giorno del mese) che scenderanno a 24 ore a partire dal primo gennaio 2026.