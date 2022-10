Bollette, come funziona lo sconto di 10 centesimi al kilowattora se si riducono i consumi

Pannelli riflettenti, termosifoni e finestre: piccole accortezze fanno la differenza

Una soluzione semplice, efficace ed economica che contribuisce a ridurre i consumi in bolletta è impiegare i pannelli riflettenti, che si interpongono tra il termosifone e la parete posteriore. Questo accorgimento consentirà una minore dispersione del calore verso l'esterno, poiché il pannello contribuirà a rifletterlo all'interno della stanza. Può essere sufficiente un semplice foglio di alluminio, ma in commercio esistono dei pannelli preconfezionati e semplici da installare. Altra azione importante è quella di schermare le finestre. Gli infissi sono una delle principali porte di entrata del freddo, per cui devono essere ad alto isolamento termico, sia per evitare la dispersione del calore sia per evitare che entri il freddo. A questo, durante la notte, è bene aggiungere una schermatura che può essere effettuata sia per mezzo di tapparelle e persiane, che vanno ben chiuse, sia utilizzando tende pesanti. E ancora: è importante evitare ostacoli di fronte ai termosifoni. Sembrerà una banalità, ma davanti ai termosifoni non devono esserci ostacoli, per far sì che il calore si possa irradiare in tutto l'ambiente. Per cui, oltre a evitare di posizionare mobili di fronte ai termosifoni, andrebbe anche evitato di usarli come asciugabiancheria.



La rivoluzione soft della doccia

Anche una piccola modifica delle abitudini quotidiane può portare a risultati sensibili. Se si riduce il tempo della doccia da 7 a 5 minuti si può avere una riduzione del 29% dei consumi con un risparmio di 206 euro all'anno. Al contempo, diminuendo la temperatura dell'acqua della doccia di 3 gradi, passando da 33 a 30 gradi si può avere una riduzione del 9 per cento dei consumi, con un risparmio annuo di 65 euro all'anno. Se si combinano le due azioni, durata e temperatura inferiore, il risparmio può arrivare a 252 euro all'anno. Per chi, invece, in occasione di lavori o di sostituzione di vecchi elettrodomestici ha occasione di passare dalla classe G alla classe A, nel caso della lavatrice una riduzione dei consumi può portare a un risparmio di 68 euro l'anno; la lavastoviglie 47 euro; il frigorifero 84 euro e il forno 46 euro. Se si mettono assieme tutte le iniziative sopra descritte si può ottenere un grande vantaggio.