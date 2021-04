Bollette, ecco come funzionano il taglio da 600 mln per le Pmi e le compensazioni ai distributori

2' di lettura

Scatta con aprile il taglio da 600 milioni nelle bollette delle Pmi dal decreto legge Sostegni. L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente ha approvato la delibera attuativa del provvedimento che ha fissato lo sconto per le fatture delle piccole imprese (utenti in bassa tensione non domestici, quali piccoli esercizi commerciali, artigiani, bar, ristoranti, laboratori, professionisti e servizi). Il decreto andrà a beneficio di circa 3,7 milioni di soggetti e porterà a una riduzione della spesa nei mesi di aprile, maggio e giugno, che sarà percentualmente maggiore per gli esercizi commerciali costretti a chiusura dalle misure di contrasto all’epidemia (dal momento che l’intervento è finalizzato a ridurre le quote fisse della fattura energetica).

I benefici per la bolletta delle Pmi

La misura ricalca quella già messa in campo la scorsa primavera e, come allora, lo sconto arriva a valere circa 70 euro al mese per un cliente con contratto di potenza 15 kilowatt e sarà particolarmente incisivo sulla spesa totale della bolletta per gli esercizi commerciali ancora costretti alla chiusura, riducendola fino al 70 per cento. Per gli esercizi che possono rimanere aperti il risparmio si attesterà mediamente tra il 20% e il 30% della spesa totale della bolletta. Queste riduzioni non impattano sugli oneri posti in capo agli altri consumatori, in quanto sono finanziate da specifici stanziamenti a carico del bilancio dello Stato.

Le voci interessate dall’intervento

Il taglio-oneri è infatti coperto per 180 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla soppressione della norma del decreto legge Ristori, mentre i rimanenti 420 milioni sono appunto a carico del bilancio dello Stato. In base al provvedimento, le risorse autorizzate per l'intervento sulle bollette sono trasferite sul Conto emergenza Covid-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali. Com’era già avvenuto lo scorso anno, il taglio andrà a incidere, in base a quanto previsto dalla delibera attuativa, sulla spesa sostenuta per i servizi di distribuzione e misura e per gli oneri generali di sistema nell’ambito della fornitura di energia elettrica.

Le compensazioni ai distributori elettrici

Sempre con la stessa delibera, l’Arera ha poi definito i tempi e le modalità attraverso cui la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) effettuerà le compensazioni ai distributori elettrici per i minori incassi per i servizi di distribuzione e misura derivanti dalle agevolazioni alle utenze non domestiche connesse in bassa tensione. Entro il 30 settembre, i distributori invieranno alla Cassa le informazioni necessarie per quantificare i minori incassi. Ed entro il 31 ottobre, la Cassa provvederà all’erogazione dei relativi importi che saranno a carico del Conto emergenza Covid-19 istituito dall’Autorità per gestire la copertura delle misure emergenziali.