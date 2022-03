Bollette, ecco cosa succederà ad aprile: gas al +2%, elettricità al +20%

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Prime stime di come il primo aprile l’autorità dell’energia Arera potrà aggiornale le bollette di luce e gas. Corrente elettrica +20%. Metano +2%. Si tratte di stime indicative elaborate dagli analisti di Nomisma Energia coordinati dall’economista Davide Tabarelli nell’ipotesi ottimistica che non accadano fatti rilevanti sui mercati energetici. Ma la cronaca recente ci ha disabituato alla tranquillità e le previsioni con un anticipo di tre settimane hanno affidabilità chiromantica.

IL RINCARO DELLE BOLLETTE Loading...

L’aggiornamento dell’Arera

Ogni tre mesi l’autorità dell’energia Arera aggiorna sulla base dei costi le tariffe di elettricità e gas per i piccoli consumatori che non hanno ancora preferito il mercato libero e che quindi sono ancora legati alle bollette classiche del settore a maggior tutela. Si tratta di famiglie ma anche di microimprese come i negozi, gli uffici, i laboratori artigiani.

Loading...

Negli ultimi giorni del mese gli esperti dell’Arera esamineranno gli andamenti del mercato spot del gas del mese di febbraio, i cui dati sono già disponibili, e le quotazioni elettriche dei mercati a termine, oggi non ancora disponibili, e su quei numeri adegueranno le bollette per il trimestre successivo, cioè da aprile fino a giugno.

Il raddoppio del metano

L’aggiornamento della bolletta del gas si basa sui prezzi spot rilevati in febbraio, quando le quotazioni (già altissime) erano molto più sobrie di oggi. Nei primi giorni di marzo il prezzo è più che raddoppiato. L’aggiornamento del 1° aprile non rileverà ancora questo andamento dei costi del gas, che si manifesterà appieno nell’aggiornamento successivo del primo luglio.

Spiegano gli esperti di Nomisma Energia che «nonostante la grande incertezza causata dalla tragedia ucraina, è possibile fare qualche stima sulle conseguenze della guerra sulle bollette. L’adeguamento, il secondo per il 2022, partirà dal primo aprile, ma verrà deciso verso la fine di marzo. I prezzi che verranno presi a riferimento per la bolletta gas sono quelli del mercato spot per il mese di febbraio che si è chiuso subito dopo l’inizio della guerra ed è risultato relativamente basso a 80 euro il megawattora. È un valore allineato a quello dell’ultimo adeguamento, pertanto, è già possibile stimare che dal primo aprile le tariffe del gas dovrebbero rimanere ferme a 1,37 euro per metro cubo, dopo l’aumento eccezionale del 42% dello scorso gennaio».