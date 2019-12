Bollette, ecco quando scatta il rimborso aumatico per interruzioni della fornitura L’Autorità ha fissato degli obblighi per i distributori di elettricità in presenza di interruzioni della fornitura: ecco tutti i casi in cui è previsto un indennizzo a carico dei clienti finali domestici e non. di Celestina Dominelli

4' di lettura

L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) ha appena annunciato che 45 milioni di euro saranno restituiti dagli operatori ai consumatori come penalità per le interruzioni nella fornitura di energia elettrica nel 2018 e andranno a riduzione delle tariffe di distribuzione complessive. Si tratta del risultato tra i 18,7 milioni di penalità nette per le interruzioni senza preavviso “lunghe” (maggiori di 3 minuti), che è poi il saldo tra 15,2 milioni di premi e 33,9 milioni di sanzioni, e i 26,9 milioni restituiti per le interruzioni senza preavviso “lunghe e brevi” (con durata maggiore di un secondo), come differenza tra 36,6 milioni di premi e 63,5 milioni di penalità.

Le interruzioni con preavviso: tempi e indennizzi

È bene innanzitutto chiarire che esistono due tipi di interruzioni, con o senza preavviso. Le prime sono quelle dovute all’esecuzione di interventi di manovra o manutenzione programmati sulla rete di distribuzione, per i quali l’Authority ha fissato alcuni obblighi a carico degli operatori. In particolare, il distributore deve avvisare gli utenti interessati almeno 24 ore prima in caso di ripristino di situazioni derivanti da guasti o emergenze e, in tutti gli altri casi, con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi. Il tempo massimo di ripristino a seguito d’interruzione con preavviso è fissato in 8 ore consecutive (oppure non consecutive se interviene una seconda interruzione entro un’ora dal ripristino provvisorio).

Se ciò non accade, scatta un indennizzo automatico per i clienti domestici e per i non domestici con potenza inferiore o uguale a 6 kilowatt, di 30 euro aumentati di 15 euro ogni 4 ore di interruzione ulteriore, fino a un massimo di 300 euro.

Le tre fasce previste per le interruzioni senza preavviso

Le interruzioni senza preavviso sono invece quelle non programmate e si dividono in lunghe (se superano i 3 minuti), brevi (se durano più di un secondo ma meno di tre minuti) e transitorie (se non vanno oltre il secondo). Anche in questo caso, l’Autorità ha fissato degli obblighi per i distributori rispetto ai tempi di ripristino: non più di 8 ore consecutive (o non consecutive se interviene una seconda interruzione entro un’ora dal ripristino provvisorio) per i clienti di Comuni con più di 50mila abitanti (alta concentrazione); non più di 12 ore consecutive per i clienti di Comuni con un numero di abitanti compreso tra 5mila e 50mila (media concentrazione); non oltre le 12 ore consecutive anche per i clienti di Comuni con meno di 5mila abitanti (bassa concentrazione).

Per coloro che vivono poi ad altitudini superiori ai 1500 metri sul livello del mare, si applicano gli stessi tempi previsti per i clienti finali dei Comuni con meno di 5mila abitanti.