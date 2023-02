Bollette, ecco quanto si risparmia con il gas a 50 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bollette per famiglie e imprese più leggere nei prossimi mesi, se il prezzo del gas si manterrà sotto i 50 euro a megawattora. E per chi ha le tariffe fissate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente -Arera il minor costo stimato, su base annua per una famiglia tipo, potrebbe sfiorare i 600 euro: 234 euro per il gas, 363 euro per la luce.

Allarme caro bollette rientrato? «Forse abbiamo esagerato col panico lo scorso autunno, ma quel che conta sono i prezzi ora in forte calo», osserva il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, spiegando che si tratta «del minimo dal dicembre del 2021 e inferiore di 6 volte al picco dello scorso fine agosto a oltre 300 euro».

A marzo l'aggiornamento Arera sul gas

La discesa del gas spinge al ribasso il prezzo dell'elettricità in tutta Europa e anche in Italia. Le bollette del gas, che sono determinate con un mese di ritardo, verranno decise ad inizio marzo da Arera «ma con questi prezzi internazionali possiamo stimare un calo del 17% a 0,83 euro per metro cubo, livello che non si vedeva dall’estate del 2021, e per le famiglie si tratta di un potenziale risparmio, su base annua, di 234 euro», sottolinea Tabarelli.

Per la bolletta elettrica occorre invece attendere aprile

La bolletta elettrica ha invece un diverso metodo di calcolo e viene fissata in anticipo per tutti i successivi tre mesi. Il prossimo aggiornamento dell’Arera ci sarà l’1 aprile 2023. «Con questi prezzi possiamo sperare in una flessione del 25% a 40 cent per chilowattora, con un risparmio su base annua per la famiglia tipo, che consuma 2700 chilowattora anno, di 363 euro», osserva ancora il presidente di Nomisma, tornando così con le tariffe «ai valori di fine 2021», ma si tratta ancora di «livelli doppi rispetto alle medie di 20 cent» su cui avevano oscillato le tariffe negli ultimi anni, fa presente Tabarelli.

Gli effetti in termini di calo dell’inflazione

Il crollo delle tariffe regolate “comprime” il tasso di inflazione che «a marzo scenderà pesantemente sotto il 10%», spiega il presidente di Nomisma. Tuttavia, è “presto” per dichiarare «finita la crisi», avverte. «I prezzi internazionali del gas sono sempre il doppio delle medie di lungo termine e sono quasi 5 volte le quotazioni del gas degli Stati Uniti, dove, per tale ragione, i prezzi dell’energia sono enormemente più bassi di quelli che le famiglie e, soprattutto le imprese devono pagare in Europa», chiarisce Tabarelli.