Bollette, dagli elettrodomestici alla bussola sui consumi: ecco la guida Terna per tagliare le spese

L’orologio per moderare i consumi

Tornando a Ecologio, la nuova funzionalità è disponibile nell’applicazione sul sistema elettrico che è disponibile su tutti i dispositivi. Una volta attivata, l’applicazione targata Terna identifica quattro orari: l’ora normale in cui si può consumare in modo regolare e responsabile, con una particolare attenzione per la fascia oraria indicata nell'orologio; l’ora sensibile in cui ogni risparmio energetico è auspicabile; l’ora potenzialmente critica durante la quale è meglio ridurre i consumi non indispensabili; e, infine, l’ora critica in cui bisogna fare il possibile per evitare tutti i consumi non indispensabili.

Le quattro fasce individuate

Vediamo nel dettaglio. Il verde dell'ora normale indica che la disponibilità di produzione dell'energia elettrica in Italia è superiore al consumo di energia elettrica atteso. Un orario è invece considerato sensibile se la somma della disponibilità di produzione di energia elettrica in Italia e di quella che prevediamo di poter importare dai Paesi confinanti è superiore al consumo di energia elettrica atteso. Con potenzialmente critica, Terna individua invece quelle ore in cui la somma della disponibilità di produzione di energia elettrica in Italia e di quella che prevediamo di poter importare dai paesi confinanti è pressoché in linea con il consumo di energia elettrica atteso.

Le ore più critiche

Infine c’è il rosso dell'ora critica: la somma della disponibilità di produzione di energia elettrica in Italia e di quella che si prevede di poter importare dai paesi confinanti potrebbe risultare inferiore al consumo di energia elettrica atteso. In questo caso, se il risparmio energetico non sarà sufficiente, potrebbe essere necessario applicare il piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico che prevede la disalimentazione a rotazione dei carichi al fine di fronteggiare situazioni di significativa e prolungata carenza energetica.