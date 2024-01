Enel e Hera si aggiudicano 1,4 milioni di clienti nella tutela graduale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Enel ed Hera si aggiudicano il maggior numero di lotti nelle aste per il passaggio di 4,5 milioni di clienti dalla maggior tutela al sistema delle tutele graduali. Le aste che si sono tenute il 10 gennaio hanno visto le due utility aggiudicarsi il massimo dei lotti consentiti dai criteri antitrust: 7 a testa, rispetto ai 26 lotti in cui è stato suddiviso il paese. Ogni lotto include circa 230 mila clienti, quindi le due società si sono aggiudicate circa 1,4 milioni di clienti a testa. Va ricordato che si tratta dell’assegnazione provvisoria rispetto al procedimento competitivo indetto dall’Acquirente Unico: entro il 6 febbraio sarà fatta l’aggiudicazione definitiva. Gli altri lotti sono stati assegnati provvisoriamente a Edison (4), Illumia (3), Iren (2), A2A (2), Eon (1 lotto).

Edison si è aggiudicata i quattro lotti a cui puntava e per i quali aveva offerto, A2A e Iren due. I lotti della multiutility lombarda sono al centro sud e in città chiave come Napoli, Palermo e Cagliari. A Eon è andato un lotto, a Sorgenia nessuno. Anche Eni (attraverso Plenitude) e Acea partecipavano alla gara ma al momento non si hanno notizie certe di eventuali aggiudicazioni. I risultati definitivi ci saranno a febbraio.