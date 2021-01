Bollette, la fine della maggior tutela: ecco cosa cambia per piccole e micro imprese La delibera dell’Arera recepisce il nuovo tetto Antitrust fissato dal Mise per l’aggiudicazione delle aree ai singoli operatori. Ora si attende la pubblicazione del regolamento per le gare firmato dall’Acquirente Unico di Celestina Dominelli

L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) ha recepito il decreto del ministero dello Sviluppo economico sulla fine della maggiore tutela per le piccole e alcune microimprese, scattata come noto dal 1° gennaio 2021, mentre resta confermata al 1° gennaio 2022 il passaggio al mercato libero per le famiglie e le imprese rimanenti. La delibera dell’Authority non modifica però la composizione delle aree territoriali su cui saranno articolate le aste che, alla fine del periodo di assegnazione transitoria, serviranno a decidere la ripartizione dei clienti non domestici tra gli operatori del mercato.

La fase di assegnazione provvisoria

Come si ricorderà, infatti, dal 1° gennaio è partito il servizio a tutele graduali previsto e regolato dall'Autorità. In sostanza, sarà l'Arera a individuare il fornitore e fissare le condizioni del passaggio. Nella prima fase, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, il cliente resterà assegnato al medesimo fornitore del servizio di maggior tutela con il quale ha l'utenza attiva, ma a condizioni contrattuali della cosiddetta offerta Placet (a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela, in pratica prezzo fissato dal venditore ma struttura dello stesso e condizioni contrattuali disciplinate dall'Authority) e un prezzo sostanzialmente invariato se non per la parte di “spesa energia”.



Dal 1° luglio al via le aste territoriali

Dal 1° luglio in poi, invece, il cliente che non avrà ancora scelto sarà assegnato a un esercente selezionato attraverso aste territoriali. Le condizioni contrattuali saranno sempre quelle dell'offerta Placet, ma con costi diversi di commercializzazione e di sbilanciamento (definiti dall'Autorità prima delle aste) e un prezzo unico nazionale determinato sulla base dei prezzi di aggiudicazione delle aste. Le bollette di tutti i clienti riporteranno comunque un avviso del proprio fornitore con le informazioni sul servizio a tutele graduali, le scadenze e i canali per informarsi. E, nel mese di giugno, il cliente che non avrà ancora individuato un fornitore nel mercato libero riceverà una comunicazione dall'operatore entrante (definito sulla base dell'asta del territorio al quale il cliente appartiene).

Modificato il tetto antitrust dal 50 al 35 per cento

Ora, con la nuova delibera, l’Autorità ha recepito le indicazioni formulate dal Mise. In particolare, sarà corretto dal 50% al 35% il tetto antitrust (in termini di volumi di energia elettrica) che riguarderà le aree aggiudicabili ai singoli operatori, mentre saranno estese le relative deroghe. Per esempio, recita la delibera, le deroghe trovano applicazione anche nei casi in cui, per una specifica area, tutti i partecipanti in graduatoria eccedono il vincolo di aggiudicazione del 35 per cento.

L’attesa per la pubblicazione del regolamento per le gare

Ora il prossimo step è la pubblicazione del regolamento dell’Acquirente Unico per le gare, fissata per il 29 gennaio, da cui decorre la deadline per lo svolgimento delle attività funzionali al completamento delle procedure di gara (tra cui anche quello per la presentazione delle istanze di partecipazione). Secondo l’Autorità, è opportuno differire anche il termine di messa a disposizione delle informazioni pre-gara, così da non comprimere il tempo necessario all’Acquirente unico per la verifica dei requisiti di partecipazione. Rimane, invece, invariata la scadenza di conclusione della procedura, fissata per il 31 maggio, in modo «da consentire il trasferimento dei punti di prelievo ai nuovi esercenti identificati per gara e l’erogazione della fornitura da parte di questi ultimi a partire dal 1° luglio 2021».