Bollette, fine del mercato tutelato dal 2024: tutto quello che c’è da sapere

Proroga delle scadenze?

La proroga della cessazione del mercato tutelato è stata caldeggiata da più parti, con l’obiettivo di dare più tempo al consumatore finale per prepararsi. Solo nell’ultima settimana si sono registrati diversi interventi del governo sul tema. «Prevedremo una proroga di qualche mese. Stiamo lavorando in questa direzione», ha sostenuto la viceministra dell’Ambiente Vannia Gava il 2 ottobre.

Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha poi specificato: «Stiamo lavorando non tanto su un percorso giuridico di proroga ma su un approfondimento serio, tecnico, realistico sulle modalità di uscita. Il nostro dovere è che la fine del mercato tutelato sia più liscio, informato e semplice possibile», ha rimarcato il 5 ottobre. La fine del mercato tutelato, fissata al 10 gennaio 2024 per il gas e al 1° aprile per l’elettricità, «riguarda 10 milioni di utenze domestiche, con una serie di criticità legate all’attuazione pratica. Sto aspettando che gli operatori e Arera mi diano tutti gli elementi di quello che può essere un percorso tecnico di attuazione. Non è una proroga giuridica, ma è un ragionamento che stiamo facendo con dei tempi certi, che diano la garanzia di informazione alle famiglie e di rapporto con le banche», ha proseguito il ministro. Sulla durata di una eventuale rinvio della fine del mercato tutelato, Pichetto ha detto: «Non posso stimarla perché mi mancano gli elementi tecnici. La vedremo in Cdm quando porterò la proposta. Tuttavia il termine al 10 gennaio rimane, le gare (per assegnare i nuovi fornitori ai clienti del mercato tutelato che non li scelgono, ndr) si fanno».

Le associazioni dei consumatori

Per le associazioni dei consumatori urge rinviare la fine del mercato tutelato. «L’Istat ha reso noto negli ultimi dati disponibili, quelli definitivi di luglio 2023, che il gas del mercato libero è rincarato del 28,3% su luglio 2022, a fronte invece di un crollo del prezzo del gas del mercato tutelato, nello stesso periodo di riferimento, del 34,6%. Un divario tra mercato tutelato e libero di ben 62,9 punti percentuali. Deve, quindi, essere mantenuto il mercato tutelato che in questi mesi ha dato un contributo decisivo sia per contenere i rincari quando i prezzi sono esplosi sia per intercettare subito le riduzioni di prezzo quando queste si sono verificate nei mercati all’ingrosso», ha sottolineato recentemente Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori.





Loading...