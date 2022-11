Bollette, dal frigorifero nuovo al phon: come risparmiare con gli elettrodomestici

Consigli pratici

Le due associazioni hanno anche elencato una serie di consigli per ridurre i consumi degli elettrodomestici. Eccoli: in generale, è sempre meglio usare i programmi “eco”, anche se sono quelli che durano più a lungo, perché permettono il maggiore risparmio; quando si può, è inoltre utile programmare l’uso degli elettrodomestici nelle fasce a tariffa energetica agevolata.

Per la lavastoviglie: da preferire ai piatti lavati a mano (si risparmia oltre il 60% di energia e l’80% di acqua), non bisogna sovraccaricarla, e sarebbe consigliato aprire lo sportello alla fine del ciclo, per evitare l’asciugatura.

Per il frigorifero: da posizionare possibilmente lontano dalle fonti di calore, non è necessario impostarne la temperatura interna sotto ai 4 gradi per la conservazione dei cibi, che andrebbero disposti lontani dalle pareti per garantire miglior circolazione d'aria. È conveniente sbrinarlo regolarmente perché le formazioni di ghiaccio in eccesso comportano un consumo superiore di energia per raggiungere la temperatura ideale. Deve essere aperto il meno possibile.

Per forno e ferro da stiro

Per il forno: è consigliabile utilizzare la funzione “ventilato” e spegnerlo poco prima che la cottura sia completata per sfruttare il calore residuo. Deve sempre essere pulito dopo l'uso perché piccoli residui di cibo possono provocare dispendio di energia durante la fase di riscaldamento. Stesso principio per le teglie non utilizzate: vanno tolte.

Per il ferro da stiro: i residui di calcare sulla piastra e nel serbatoio vanno eliminati, poiché ne aumentano i consumi di energia.