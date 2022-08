Bollette fuori controllo, le storie delle aziende

Salumificio Val d’Ongina

Il salumificio di San Nazzaro di Monticelli d’Ongina (Piacenza) ha dovuto pagare 23.455 euro per l’elettricità a luglio (per 39.016 Kwh) contro i 7.963 del luglio 2021 (per 39.641 Kwh): quasi 3 volte in più (per consumi inferiori), +194 per cento. «Siamo un’azienda artigianale di 15 persone con 1 milione di euro di fatturato. Quest'anno non so se arriviamo al pareggio. Abbiamo una ventina di frigoriferi che lavorano giorno e notte per mantenere la temperatura delle carni», testimonia il titolare Furio Burgazzi, che elenca tra le difficoltà anche i prezzi delle carni, alle stelle.

