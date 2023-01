Bollette gas, Giorgetti: «Aspettiamo Arera, ma calo sarà significativo»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente renderà noto i valori della bolletta gas per le famiglie ancora in tutela il prossimo 2 febbraio. Ma intanto si moltiplicano i pronostici sull’andamento del prezzo che, data la discesa delle quotazioni a monte, dovrebbe registrare questa volta un calo significativo, dopo l’incremento fatto segnare a inizio gennaio (+23,3 per i consumi di dicembre rispetto al mese prima). L’ultimo a intervenire sul tema è stato oggi, domenica 29 gennaio, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che, già il giorno prima, aveva parlato di un possibile ribasso del 40 per cento.

Giorgetti: aspettiamo Arera, ma calo sarà significativo

«La decisione sui costi energetici in bolletta il governo la aspetta da Arera, che la renderà nota all'inizio di febbraio. Ho annunciato il 40% per cento seguendo l'andamento del mercato, poi Arera farà i calcoli. In ogni caso sarà una diminuzione significativa con la speranza che la riduzione dei prezzi si consolidi anche nei prossimi mesi», ha detto il titolare del Mef a margine di un'iniziativa elettorale a Chiuro (Sondrio) con Attilio Fontana e Massimo Sertori.

Il ministro: premio di confine per competitività

Giorgetti ha poi parlato dell’ipotesi di un premio di confine per rilanciare la competitività. «Dobbiamo trovare formule che permettano di ripristinare una condizione di competitività. La formula sulla quale stiamo lavorando, premio di confine, vuole utilizzare le risorse che arrivano dalla Svizzera per ridurre il carico fiscale e contributivo per coloro che continuano a lavorare sul nostro territorio. Ho avuto occasione di visitare aziende di eccellenza anche dal punto di vista tecnologico. Questa è la nuova sfida, lo sa bene Massimo Sertori».

Nomisma Energia: tariffe gas giù del 33%

Puntuale, come già avvenuto nei mesi scorsi, è arrivata sulle bollette anche la previsione firmata da Nomisma Energia e dal suo presidente Davide Tabarelli, interpellato dall’agenzia Ansa. «Con il crollo subito a gennaio dal prezzo spot del gas, per il mese di gennaio dovremo avere un taglio del 33%” delle bollette, dopo l’aumento del 23% di dicembre. Per la famiglia tipo si tratta di un risparmio su base annua di 712 euro per consumi tipo di 1400 metri cubi anno», ha aggiunto Tabarelli.

Codacons: con calo del 40% risparmi annui per 845 euro

A valle delle previsioni di Giorgetti, non ancora confermate però dai dati ufficiali che l’Arera diffonderà giovedì prossimo, il Codacons ha comunque stimato i possibili risparmi per le tasche degli italiani. «Una riduzione delle tariffe del gas del 40% a gennaio equivarrebbe ad un risparmio sulla bolletta del gas pari a 845 euro a famiglia su base annua». A dicembre, prosegue l’associazione dei consumatori, «le tariffe del gas stabilite da Arera per il mercato tutelato sono salite a 150,95 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse. Un eventuale abbattimento delle bollette del 40% porterebbe quindi il costo del gas a scendere a gennaio a quota 90,57 centesimi di euro al metro cubo. Se dovessero trovare conferma le previsioni del ministro, la bolletta media annua del gas, considerati i consumi di una famiglia “tipo”, passerebbe così dagli attuali 2.113 euro annui a nucleo a 1.268 euro, con un risparmio di circa 845 euro a famiglia sui mercati si rifletterà sulle bollette degli italiani».