Bollette gas, dal prezzo sotto i 50 euro agli stoccaggi pieni: verso calo del 17% a febbraio

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

C’è il prezzo del gas al Ttf di Amsterdam che è sceso ancora una volta sotto i 50 euro: meno 7,28% a 47,30 euro al megawattora. Con una contrazione del 38% dall’inizio dell’anno. E soprattutto c’è l’attesa per le nuove tariffe del mercato tutelato che l’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, diffonderà questa settimana, giovedì 2 marzo. Le previsioni di questi giorni di vigilia sono per un taglio che potrebbe essere di circa il 17% sulla bolletta di febbraio. In base al nuovo metodo di calcolo introdotto a luglio dall’Autorità (delibera 374/2022/R/gas), infatti, il prezzo del gas per i clienti ancora in tutela viene aggiornato alla fine di ogni mese e pubblicato nei primi giorni del mese successivo a quello di riferimento, in base alla media dei prezzi effettivi del mercato all’ingrosso italiano.

Insomma, gli italiani intravedono un rallentamento della corsa delle bollette. I prezzi dell’energia continuano a scendere. Gli stoccaggi pieni e un inverno mite hanno fatto il resto: il prezzo del gas, che ora si attesta intorno ai 50 euro al megawattora, ha toccato i minimi dal 2021. Un rallentamento complessivo. Con le attuali quotazioni, infatti, si attendono cali anche per la luce. Con il risultato di un risparmio complessivo per le famiglie stimato intorno ai 600 euro all’anno.

Loading...

Italia appena sotto la media europea per consumo di gas naturale

Un sospiro di sollievo dunque per gli italiani che, come anche gli europei, negli ultimi 6 mesi, stretti tra il caro prezzi e l’emergenza della guerra in Ucraina, hanno tirato la cinghia riducendo i consumi di gas. Tetto o non tetto, infatti, il consumo di gas naturale nell’Ue - secondo i dati di Eurostat - è diminuito del 19,3% nel periodo agosto 2022-gennaio 2023, rispetto al consumo medio di gas negli stessi mesi (agosto-gennaio) tra il 2017 e il 2022. L’Italia si attesta intorno al 19% appena sotto la media europea.

Tabarelli (Nomisma Energia): a marzo calo del 17% per il gas

Le previsioni formulate nei giorni scorsi dal presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli sono di un calo ad inizio marzo del 17% per il gas e del 25% per l’elettricità il primo aprile (quando l’Arera diffonderà l’aggiornamento trimestrale anche per la luce). Uno Lo scenario è stato confermato anche dal ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto. «Se il trend è quello che stiamo vivendo - ha spiegato -, credo che avremo di nuovo una riduzione rilevantissima del gas e anche dell’energia nella prossima decisione di Arera».

Coldiretti, è taglio bollette a far salire la fiducia

Secondo Coldiretti, il taglio delle bollette energetiche dopo mesi di tariffe folli che hanno messo a rischio i bilanci delle famiglie contribuisce a far crescere la fiducia dei consumatori. L’aumento è stato registrato dai dati Istat di febbraio. Il calo delle bollette fa infatti tirare un sospiro di sollievo in più di 1 casa su 3 (35%) dove, per contenere il caro energia e ridurre i costi, è stato tagliato l’utilizzo dei fornelli a gas. Una situazione che, contribuendo alla frenata dell’inflazione, aiuta ora sia le famiglie che le imprese costrette a fare i conti con costi energetici fuori controllo. La spesa energetica ha infatti un doppio effetto negativo, sottolinea ancora Coldiretti, perchè riduce il potere di acquisto dei cittadini e delle famiglie, ma aumenta anche i costi delle imprese particolarmente rilevanti per l’agroalimentare con l’inverno. Le aspettative, conclude Coldiretti, ora sono buone con la previsione di sensibili riduzioni per le tariffe del gas di febbraio e per quelle dell’elettricità del prossimo trimestre.