Allarme bollette: 4,7 milioni di italiani non le hanno pagate negli ultimi 9 mesi

Serve un miliardo di euro di ristori

La richiesta è di 1 miliardo di euro: «Abbiamo bisogno di 200milioni nel Dl Aiuti quater. Il resto lo chiederemo nella la legge di bilancio per un fondo che a consuntivo, visto che non sappiamo l’ammontare finale delle bollette, permetta ai comuni di non andare in default e di continuare a riscaldare le scuole senza dover fermare i tram, diminuire i servizi, chiudere teatri e musei», continua Canelli, che sottolinea: «Faremo queste richieste nell’ambito di quelle che Anci presenta di solito per la legge di bilancio. Inoltre domanderemo, per chi ne ha la possibilità, di usare i residui dei fondi Covid, gli avanzi liberi, e di usare le entrate derivate da oneri di urbanizzazione o dalle multe, entrambe al momento vincolate. Per usare tutti gli strumenti, anche normativi, e aiutare i comuni a svolgere le loro funzioni. Siamo per questo in attesa che si insedi il nuovo governo», spiega.

Le misure in campo servono ad arginare l’emergenza, ma la preoccupazione, condivisa da Canelli, è che se non si trova una soluzione a livello europeo per arrestare la spirale al rialzo dei prezzi, la crisi da economica diventerà sociale. «Alcuni comuni sono riusciti a dare una mano alle famiglie più in difficoltà. Per esempio Novara ha stanziato 650mila per il pagamento delle bollette. Ma se non cambia qualcosa, alla fine i cittadini verranno a bussare alla porta dei servizi sociali. Dei comuni, non dei ministeri», conclude Canelli.

Redistribuzione degli extra utili

Tra le misure di sostegno alla cittadinanza, il comune di Mantova e Tea, la multiutility partecipata al 72%, hanno varato una misura di totale ridistribuzione degli extra utili, per 8 milioni di euro, di cui 7 provenienti dal teleriscaldamento in città, a beneficio delle utenze domestiche e delle attività economiche allacciate a questa modalità di riscaldamento, che ha registrato rincari del 200% rispetto 2020.

Per il lungo periodo, il Mite ha recentemente messo a disposizione un fondo da 320 milioni di euro per finanziare la transizione energetica negli edifici pubblici. «La misura interviene a sostegno degli investimenti dei comuni favorendo la transizione verde e contrastando gli effetti negativi dell’aumento dei prezzi delle forniture energetiche», si legge nella nota del Ministero che finanzia con contributo a fondo perduto impianti fotovoltaici, solari termici e a pompa di calore per la climatizzazione, sistemi di relamping, chiusure trasparenti con infissi e sistemi di schermatura solare, generatori di calore.

La crescita del led

Chi ha abbracciato da tempo la transizione ha già messo a bilancio qualche risparmio energetico, anche se con la crisi corrente non sembra essere sufficiente. A Milano, Brescia e Bergamo, per esempio, A2A Illuminazione Pubblica ha installato negli ultimi anni lampade a Led: 136mila punti luce a Milano, 43mila a Brescia e 15mila a Bergamo hanno portato a diminuzioni dei consumi di elettricità del 40-50 per cento. Modena ha da poco sbloccato 7 milioni per essere “full Led” in due anni, con un intervento in collaborazione con Hera Luce, stimando un risparmio energetico del 75 per cento. Si tratta di iniziative virtuose, che certo aiutano ma non risolvono il problema attuale. Se, come ricordava Canelli, le decisioni devono essere prese a livello europeo, è comunque utile il coinvolgimento degli enti che operano sul territorio. Proprio con questo spirito ieri è stato approvato un documento dal Coordinamento dei presidenti delle commissioni politiche europee dei Consigli regionali, riunito a Milano: “Il ruolo delle Regioni nella transizione energetica” sarà portato all’attenzione del Consiglio europeo della prossima settimana.