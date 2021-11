Bollette: l’Authority stima 2,4 miliardi di euro per i bonus 2022. Ecco come funziona lo sconto e chi può richiederlo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ci vorranno quasi 2,4 miliardi di euro per coprire il costo dei bonus sociali per l’energia e l’ambiente riconosciuti alle famiglie economicamente disagiate. La stima arriva dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) che giustifica la crescita della spesa destinata a sostenere lo sconto in bolletta con l’attivazione del riconoscimento automatico agli aventi diritto al beneficio.

Per il 2022, secondo i numeri diffusi dall’Authority presieduta da Stefano Besseghini, si prevede una spesa pari a 1,9 miliardi per settore energetico (di cui 1 miliardo per l’energia elettrica e 900 milioni per il gas) e 480 milioni per il settore ambientale (di cui 180 milioni per l’idrico e 300 milioni per i rifiuti). Ma come funziona lo sconto, quanto vale e chi può richiederlo? Ecco una breve guida al beneficio.

Come richiedere lo sconto in bolletta

Dopo il passaggio al bonus automatico, è ora sufficiente compilare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), ai fini dell’Isee (l'Indicatore della situazione economica equivalente) per ottenere la riduzione sulle spesa sostenuta per le forniture di energia elettrica, gas e acqua.

Se il nucleo familiare rientra nei parametri, l'Inps invia così automaticamente le informazioni al Sistema informativo integrato (Sii), la banca dati che contiene informazioni utili a individuare le forniture elettriche, gas e i gestori idrici competenti per territorio.

I requisiti per usufruire del beneficio

I requisiti per usufruire del beneficio sono rimasti immutati: indicatore Isee non superiore a 8.265 euro; famiglia con almeno 4 figli a carico e indicatore Isee non superiore ai 20mila euro; titolare di reddito o pensione di cittadinanza. In aggiunta uno dei componenti del nucleo familiare Isee deve risultare titolare di una fornitura elettrica/gas/idrica per usi domestici attiva (o sospesa per morosità) o usufruire di una fornitura centralizzata gas/idrica attiva e per usi domestici.