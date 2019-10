Bollette luce e gas: dall’allaccio ai reclami, tutto quello che c’è da sapere Cambio fornitore, guasti, reclami, e ancora, bonus sociale e offerte: ecco quali sono gli strumenti e le informazioni indispensabili per gestire al meglio la propria fornitura di energia elettrica e gas. di Celestina Dominelli

Bollette, tutto quello che c’è da sapere per difendersi dalle trappole

Dall’allaccio alla scelta di cambiare venditore, fino ai reclami. Sono tanti i tasselli che un consumatore (domestico o non) deve gestire nella fornitura di energia elettrica o gas. In rete, ogni giorno, si moltiplicano i portali che si propongono di assistere il cliente finale, ma bisogna sapersi districare nella frastagliata offerta esistente. Per avere informazioni puntuali, si può consultare comunque il sito dell’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera), che ha messo a punto, in sinergia con l’Acquirente Unico, un portale offerte e una piattaforma sui consumi per supportare famiglie e imprese e ha ideato un atlante per guidare i consumatori nel mondo dell’energia. Ecco intanto un decalogo delle situazioni più ricorrenti.

ALLACCIO : richiesta, tempi ed eventuali indennizzi

Il primo passo di una fornitura è il cosiddetto allacciamento che va richiesto al distributore competente per territorio se il cliente vuole attivarlo ma non ha intenzione di sottoscrivere un contratto di acquisto dell’energia. In questo secondo caso, infatti, il consumatore dovrà contattare un venditore per stipulare il contratto e chiedere l’attivazione della propria utenza. Entro 2 giorni, l’operatore trasmetterà la richiesta al distributore competente per territorio. Si può chiedere indennizzo per eventuale ritardo? Come ricorda anche l’Autorità nel suo sito, bisogna valutare il tipo di lavori necessari per l’allacciamento: si parla, infatti, di lavori “semplici” se limitati alla conduttura in bassa tensione o “presa” o di lavori “complessi” quando non è sufficiente intervenire sulla “presa”, ma bisogna, per esempio, modificare parti della linea elettrica. Se si tratta di lavori semplici, l’allaccio va eseguito entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo, entro 50 giorni, invece, in presenza di lavori complessi. L’indennizzo si può chiedere solo per ritardi nei lavori semplici.

BONUS SOCIALE: chi ne ha diritto, come attivarlo e quanto vale

È uno sconto sulla bolletta di luce e gas che si può chiedere se si versa in condizioni di disagio economico o in presenza di famiglie numerose. Il bonus elettrico è attivabile anche in situazioni di disagio fisico, vale a dire quando si è costretti a ricorrere ad apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita (un ricorso che deve essere documentato da una certificazione rilasciata dall’Asl). Si può chiedere il bonus (elettrico o gas) se si fa parte di un nucleo familiare con indicatore Isee non superiore a 8.107,5 euro o se si hanno più di 3 figli a carico e indicatore Isee non superiore a 20mila euro. Quanto vale il bonus?

In caso di disagio economico, il valore dello “sconto” per la bolletta dell’elettricità è aggiornato ogni anno dall'Autorità in modo da produrre un taglio del 30% circa sulla spesa media annua (tasse incluse) e varia a seconda dei componenti. Per il gas, invece, il risparmio è del 15% circa sulla spesa media annua e anche questo varia a seconda del tipo di utilizzo della fornitura, del numero di persone residenti nella stessa abitazioni e della zona climatica di residenza.