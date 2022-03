Bollette luce e gas: ecco come risparmiare e le offerte disponibili

Per il settore gas naturale: 786 per i clienti domestici (di cui il 41% a prezzo fisso), 409 offerte per i condomini uso domestico (di cui il 44% a prezzo fisso) e 619 per i non-domestici (di cui 41% a prezzo fisso).

Per le “dual fuel” (luce e gas): 36 per i clienti domestici (di cui l’83% a prezzo fisso) e 1 per i non-domestici (a prezzo fisso).

Le opportunità di risparmio rispetto alla tutela sono aumentate nel corso del 2021, sia in termini di numero di offerte più vantaggiose che di importi risparmiabili.

Le soluzioni

Diverse associazioni (tra cui Altoconsumo) hanno stilato un vademecum contro il caro bollette. Si tratta di una serie di suggerimenti utili a ridurre le spese. Per prima cosa un focus sugli elettrodomestici, da sempre molto energivori: lavatrice e lavastoviglie vanno usate a pieno carico, ricordandosi di selezionare il programma eco, con temperature basse.

I climatizzatori vanno impostati ad una temperatura non superiore o inferiore ai sei gradi rispetto a quella esterna. Si consiglia inoltre di limitare l’utilizzo degli elettrodomestici non indispensabili come asciugatrice e ferro da stiro.