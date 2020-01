Bollette luce e gas, la giungla delle offerte: dieci consigli per evitare i raggiri In vista del passaggio definitivo al mercato libero (fissato ora al 1° gennaio 2022), cresce il pressing sui consumatori per spingerli a cambiare fornitore. Ecco una guida per una scelta consapevole di Celestina Dominelli

Bollette, tutto quello che c’è da sapere per difendersi dalle trappole

Il decreto Milleproroghe, approvato a fine 2019, ha per ora rinviato al 1° gennaio 2022 la fine dei servizi di tutela per le bollette della luce e del gas. Si tratta del regime di cui usufruiscono ancora 18 milioni di utenti nell’elettrico (tra famiglie e piccole imprese) e 9,6 milioni nel gas (tra domestici e condomini uso domestico) che beneficiano di condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente. Nonostante la proroga del passaggio definitivo al mercato libero, però, i consumatori sono sottoposti quotidianamente a un fortissimo pressing telefonico e non per cambiare fornitore. Ecco dieci suggerimenti per evitare le truffe ed effettuare una scelta consapevole.

1 - Firmate solo dopo aver compreso le condizioni di fornitura

Il primo consiglio pratico è di porre attenzione davanti alle sirene di sconti molto consistenti e di prezzi ingannevolmente fissi e/o bassi. Molto spesso chi contatta il consumatore bussando alla sua porta o tramite contatto telefonico gioca la carta dell’offerta che permette di evitare un aumento dei prezzi purché la risposta sia immediata. In questo caso, il possibile raggiro può nascondersi dietro la presentazione di un prezzo complessivo in cui le caratteristiche economiche, la durata dell’offerta e le condizioni che verranno successivamente applicate non sono esposte nel dettaglio. Chiedete sempre - è un vostro diritto - un documento chiaro prima di iniziare la procedura di contrattualizzazione e, se necessario, fatevi contattare dopo qualche giorno per avere il tempo di leggere e fare i dovuti confronti.

2 - Esercitate chiaramente il consenso telefonico

Può capitare che nel caso di vendite di forniture di energia attraverso il telefono (il cosiddetto “teleselling”), il venditore ritenga concluso il contratto a seguito della semplice registrazione telefonica della conversazione. È bene ricordare che il consumatore ha il diritto di confermare per iscritto la propria volontà di concludere il contratto successivamente alla telefonata in cui ha manifestato interesse per l’offerta proposta dal venditore. In alternativa, il consumatore può rinunciare a questo diritto ed esercitare la conferma telefonica ma deve esprimere in modo esplicito la sua volontà. Non solo: la registrazione telefonica deve essere messa nella piena disponibilità dell’utente in modo che possa conservarla e riprodurla.



3 - Fate attenzione alle attivazioni non richieste

Una delle situazioni più ricorrenti è quella di venditori fraudolenti (o loro agenti) che tentano di aggirarvi per farvi cambiare fornitore. Nei casi più gravi, chi contatta il consumatore prova a ottenere i suoi dati anagrafici, di fornitura e perfino bancari, magari millantando l’esigenza di controlli tecnici da parte del distributore o di qualche Autorità (ma è bene ricordare che le verifiche tecniche non rientrano tra i loro compiti) in modo da ottenere la vostra firma “per ricevuta” o “per conferma del passaggio” oppure il vostro consenso vocale. Il consiglio quindi è di prestare la massima attenzione ogni volta che qualcuno vi chiede di firmare dei documenti o di manifestare il consenso a una qualche operazione.

4 - L’assist delle “telefonate di verifica”del consenso

Molti venditori di energia elettrica e gas attivi nelle vendite a domicilio effettuano correttamente la cosiddetta “telefonata di verifica” del consenso anche per intercettare “firme false”: in questi casi è possibile confermare la volontà di cambiare fornitore o negare il proprio consenso senza dover dare spiegazioni e senza costi. In quest’ultima ipotesi, fate in modo di negare chiaramente la vostra volontà di attivare un nuovo contratto.