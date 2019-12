Bollette luce e gas, serve uscita graduale per la fine della maggior tutela

La fotografia della vendita: mercato troppo concentrato

Nella segnalazione diffusa oggi, l’Arera traccia poi una fotografia puntuale dell’offerta: in entrambi i mercati retail dell’energia elettrica e del gas, l’attività di vendita ai clienti di piccole dimensioni è molto concentrata nonostante la presenza di circa 400 operatori attivi in ciascun settore. Nell’elettricità, per esempio, evidenzia l’Autorità, il primo operatore ha fornito il 70% dell’energia consumata dai clienti domestici e circa il 39% di quella dei non domestici.

E lo stesso trend si osserva anche nel mercato del gas naturale dove a livello nazionale il primo operatore controlla poco meno del 40% del gas consumato dai clienti domestici e dai condomini uso domestico.

Le proposte dell’Arera

Cosa suggerisce quindi l’Autorità? Secondo l’Arera c’è innanzitutto un rischio e cioè che, in mancanza di un accompagnamento graduale verso il mercato libero, alla scadenza fissata per la fine della maggior tutela (1° luglio 2020), lo strumento di salvaguardia, previsto al momento come “servizio di ultima istanza” da assicurare a chi non risulti titolare di un contratto nel mercato libero perché non ha scelto il venditore o a chi non ha un fornitore per motivi indipendenti dalla propria volontà, diventi la principale forma di fornitura per consumatori di piccole dimensioni e perda dunque la sua natura di servizio residuale.

Occorrono quindi, insiste l’Authority, degli interventi normativi che rendano questo passaggio non traumatico e che tengano conto della differente capacità di accedere al mercato libero per i diversi tipi di clienti (domestici e piccoli imprese). Per l’Arera, poi, è fondamentale fissare delle tempistiche precise entro cui prevedere l’attivazione del servizio di salvaguardia in modo da consentire agli operatori di disporre del tempo necessario per adeguare le proprie strutture operative e partecipare alla gare (rispetto alle quali l’Autorità suggerisce di porre un tetto massimo di clienti che, a valle delle gare, possono essere assegnati allo stesso operatore).

Infine, tra i tasselli rimarcati nella segnalazione, l’albo dei venditori: secondo l’Authority è infatti indispensabile procedere all’avvio dell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica come peraltro già previsto dalla legge sulla concorrenza.