Bollette luce, verso la fine della maggior tutela: ecco cosa succede a chi non passa al mercato libero

5) Chi sono i clienti vulnerabili?

Sono considerati clienti vulnerabili di energia elettrica i clienti domestici che:

a) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio, i percettori di bonus)

b) versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica (oppure presso i quali sono presenti persone in tali condizioni); c) sono soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92; d) hanno un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi; e) hanno un’utenza in un’isola minore non interconnessa; f) hanno un’età superiore ai 75 anni.

6) Anche i vulnerabili saranno trasferiti nelle tutele graduali?

No, per loro il percorso sarà diverso.I clienti domestici vulnerabili forniti nel servizio di maggior tutela continueranno infatti a essere serviti, anche successivamente al 1° aprile 2024, nel servizio di maggior tutela.

7) Come si comunica la condizione di vulnerabilità?

Il cliente servito in maggior tutela che non sia stato identificato come vulnerabile, pur rispettando i criteri di vulnerabilità, deve comunicarlo al proprio venditore compilando il modulo che riceverà anche dal proprio esercente la maggior tutela in due comunicazioni tra settembre 2023 e marzo 2024, così da continuare a essere servito nel servizio di maggior tutela.

8) Dove è possibile recuperare il modulo?

Il modulo con cui attestare la condizione di vulnerabilità è disponibile sul sito dell’Autorità e dovrà essere compilato in tutte le sue parti in modo da evidenziare in quale delle casistiche si rientra.