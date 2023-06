Bollette: dalla maggior tutela alle offerte placet, 10 cose da sapere per fare la scelta migliore

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Maggior tutela o mercato libero? Se si migra sul secondo, quali strumenti si possono utilizzare per effettuare la scelta migliore? Se sono già sul mercato libero, è possibile tornare alle tutele di prezzo? E quali sono i miei diritti se sottoscrivo un contratto telefonico? Alzi la mano chi non è stato assalito dal dubbio nel momento in cui si è trovato a dover operare una scelta nel mercato dell’energia elettrica e del gas. Perché le proposte in circolazione sono tante e numerose sono anche le sollecitazioni che arrivano, spesso via telefono, da call center particolarmente aggressivi che paventano anche possibili interruzioni delle forniture in caso di mancata scelta. Ecco allora cosa occorre sapere per difendersi da eventuali truffe ed effettuare la scelta più funzionale alle proprie esigenze.

1) Qual è la differenza tra maggior tutela e mercato libero?

La maggior tutela è la fornitura di energia elettrica con condizioni economiche e contrattuali regolate dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera), per i clienti domestici che non hanno un venditore nel mercato libero. In ogni località questo servizio è fornito da un unico operatore, in regime di monopolio. Il mercato libero rinvia invece alla possibilità di decidere da quale venditore e a quali condizioni acquistare energia elettrica e gas naturale per le proprie necessità, cambiando venditore o tipo di contratto e scegliendo l’offerta che ritiene più interessante e conveniente. In questo caso le condizioni economiche e contrattuali vengono concordate direttamente tra le parti, senza l’intervento dell’Autorità.

Loading...

2) Posso tornare alle tutele di prezzo dal mercato libero?

Sì, i clienti domestici che hanno un contratto nel mercato libero possono tornare al servizio di maggior tutela in qualunque momento. Per farlo è sufficiente stipulare un nuovo contratto con l’impresa che gestisce questo servizio nella località in cui si trova l’utenza.

3) Cosa sono le offerte Placet?

Sono offerte che tutti i venditori di elettricità e gas del mercato libero devono obbligatoriamente rendere disponibili a famiglie e piccole imprese, con condizioni contrattuali prefissate definite dall’Autorità, ma a prezzi liberamente stabiliti dal venditore. Le offerte Placet sono rivolte ai clienti di piccole dimensioni: 1) clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione, per l’energia elettrica; 2) clienti domestici e clienti altri usi o condomini uso domestico con consumi annui complessivamente inferiori a 200mila standard metri cubi per il gas naturale.

4) C’è uno strumento che consente di confrontare le offerte?

Sì, si chiama il Portale Offerte ed è il sito istituzionale realizzato in base alle disposizioni dell’Autorità con cui è possibile confrontare in modo semplice e affidabile le offerte per la fornitura di energia elettrica e gas disponibili nella località in cui si trova l’utenza.

Per ognuna delle offerte disponibili, il Portale calcola una stima della spesa annua in base ai consumi indicati dall’utente o stimati dal sistema in base alle condizioni di utilizzo, e indica le principali caratteristiche dell’offerta. Una serie di filtri consente di affinare la ricerca, selezionando solo le offerte che presentano le caratteristiche preferite dall’utente.