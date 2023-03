Bollette, modifiche unilaterali bloccate fino al 30 giugno 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ho subito un aumento delle tariffe energia che ritengo del tutto ingiustificato cosa posso fare per tutelarmi?



Il 2022 verrà certamente ricordato per il forsennato aumento dei prezzi dell'energia, dovuti per lo più, ma non solo, alla guerra in Ucraina ed al conseguente blocco delle esportazioni di gas naturale dalla Russia verso l'Europa. Quale che sia stata la causa di tali aumenti, resta il fatto che, a partire dalla scorsa estate, quasi tutti gli operatori del libero mercato hanno comunicato ai propri clienti l'aumento delle tariffe, preannunciando spesso anche il rinnovo unilaterale delle condizioni contrattuali. Sebbene, in molti casi, tali comunicazioni fossero pienamente legittime, perché riferite a contratti già in scadenza oppure stipulati con tariffe “indicizzate”, ovvero agganciate alle oscillazioni del mercato, in altri casi queste comunicazioni sono risultate del tutto arbitrarie, in quanto prospettavano modifiche ingiustificate ed unilaterali di contratti non ancora scaduti o che, comunque, avrebbero dovuto godere di tariffe fisse o bloccate per diverse mensilità.

In soccorso degli utenti, già nell'agosto del 2022, era intervenuto il Governo con il cosiddetto decreto “Aiuti bis”, per vietare alle aziende fornitrici di luce e gas di modificare unilateralmente le condizioni di contratto almeno fino al 30 aprile 2023. In effetti, l'articolo 3 del decreto 185/22, stabilisce che fino al 30 aprile 2023 deve ritenersi sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consenta all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo. La stessa norma aveva esteso il “congelamento” delle modifiche anche ai preavvisi già comunicati ai clienti prima dell'entrata in vigore del decreto (10 agosto), a patto che le modifiche di prezzo non fossero già scattate. Col successivo decreto Milleproroghe (decreto legge 198/2022) approvato lo scorso 21 dicembre 2022 e convertito in legge nei giorni scorsi, il Governo ha, poi, prorogato il citato termine di sospensione fino al 30 giugno 2023, a esclusione dei contratti ormai giunti alla loro naturale scadenza. Il susseguirsi degli eventi, però, non ha impedito che moltissimi utenti abbiano subito un ingiustificato aumento dei prezzi, senza che le imprese fornitrici, che già avevano dato corso a modifiche dei contratti, si siano autonomamente attivate per ripristinare le condizioni praticate prima del 10 agosto 2022.

Per veder riconosciuti i propri diritti, a quelli utenti non resterà che proporre formale reclamo al proprio fornitore, per chiedere l'annullamento delle modifiche apportate unilateralmente e il ripristino delle precedenti tariffe (la sola condizione, lo ricordiamo, è che l'utente abbia ricevuto l'eventuale proposta di rinnovo contratto dopo il 10 agosto 2022). Laddove il reclamo dovesse ricevere risposta negativa o dovesse rimanere inevaso per oltre 40 giorni, si potrà attivare la via della conciliazione extragiudiziale gestita direttamente dall'Arera. La procedura, semplice e gratuita, si svolge attraverso un'apposita piattaforma on-line (www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm), davanti ad un funzionario dell'Arera specificamente formato sulla materia, il quale opera come conciliatore tra le parti aiutandole a raggiungere un accordo. Oltre al fatto che tutti gli operatori, venditori o distributori, sono tenuti a partecipare effettivamente al tentativo di conciliazione, così da rendere concreta la possibilità di un'intesa, la procedura si caratterizza per il fatto che l'accordo eventualmente raggiunto costituisce un titolo esecutivo, ovvero un atto immediatamente vincolante per entrambe le parti e che può esser fatto valere dinanzi ad un giudice in caso di inadempimento di una di esse. La conciliazione svolta dinnanzi all'Arera, poi, assolve anche alla condizione di procedibilità prevista dalla legge per poter accedere, in ultima istanza, alla giustizia ordinaria.

Cambio operatore, come orientarsi tra decine di offerte

Le tariffe della mia bolletta elettrica sono aumentate notevolmente. Supponendo che sia tutto legittimo, qual è il modo migliore per confrontare le diverse offerte senza cadere nelle trappole pubblicitarie?

Qualora gli aumenti praticati dal proprio fornitore risultassero in regola con le previsioni contrattuali e di legge, al cliente insoddisfatto non resterà che optare per un altro venditore, ricercando la tariffa più adeguata alle proprie esigenze. Ciò a cui bisogna fare attenzione, peraltro, è rispettare il termine indicato dal proprio fornitore per poter recedere dal contratto, perché solo così si potranno evitare penali. Per facilitare la ricerca dell'offerta più conveniente è possibile utilizzare l'apposita piattaforma web gestita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) e raggiungibile all'indirizzo internet www.ilportaleofferte.it. Attraverso tale portale, infatti, tutti i clienti domestici e le piccole imprese, oltre a poter ricevere ogni informazione necessaria, potranno confrontare e scegliere in modo immediato e gratuito le offerte di elettricità e gas naturale. Prima di effettuare la ricerca può essere utile avere i dati precisi dei propri consumi, che sono sempre reperibili sul sito Arera, accedendo e registrandosi al portale www.consumienergia.it/portaleConsumi/.

No all'estinzione del contratto per eccessiva onerosità

Ho un contratto di energia a prezzo fisso, ma il mio fornitore ha preannunciato un aumento delle tariffe, comunicandomi che, se non dovessi accettarlo, potrebbe risolvere unilateralmente il contratto per eccessiva onerosità. E' legittimo?

Molti operatori hanno giustificato gli aumenti e le modifiche unilaterali apportate ai contratti già in essere con i propri clienti richiamando le norme di legge che disciplinano il caso di eccessiva onerosità sopravvenuta. In effetti, ai sensi dell'articolo 1467 del Codice civile, nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa a causa del verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto. Sulla base di tale norma, quindi, diversi operatori hanno comunicato agli utenti che, laddove non venissero accettati gli aumenti e le modifiche proposte, i relativi contratti sarebbero stati risolti. Tale comportamento, peraltro, è illegittimo, perché, salvo il caso dei contratti “indicizzati”, un fornitore non può mai effettuare autonomamente una valutazione circa la sussistenza dell'eccessiva onerosità, essendo tale valutazione demandata unicamente al giudice, il quale solo potrà ritenere applicabile o meno il citato articolo del Codice civile.

Tariffe del regime di «ultima istanza» se il fornitore fallisce

Ho sottoscritto un contratto luce e gas con un operatore che opera da poco sul mercato. Le tariffe sono molto convenienti ma ho qualche dubbio sulla solidità dell'azienda. Se fallisse cosa accadrebbe alla mia fornitura?

Nel caso in cui un cliente finale si trovasse privo di fornitore per causa a lui non imputabile, ad esempio perché questi è fallito o comunque non è più in grado di provvedere ai propri impegni, si attiverebbe il cosiddetto “servizio di ultima istanza” (Fui), ovvero una particolare procedura finalizzata a garantire energia elettrica o gas ai clienti che si vengano a trovare senza fornitore di riferimento. Una volta attivata la procedura dall'impresa locale competente per la distribuzione di energia, la successiva erogazione verrà affidata ad un operatore specifico scelto dall'Acquirente Unico, il quale applicherà le condizioni contrattuali e tariffarie appositamente previste dall'Arera. Una volta passato nel servizio di ultima istanza, il cliente potrà scegliere di rimanere con il nuovo operatore, oppure potrà scegliere un nuovo fornitore a tariffe più convenienti. Dal servizio di ultima istanza restano esclusi solo i grandi clienti, ovvero coloro che hanno consumi annui molto elevati.

Servizio sospeso per morosità anche in presenza di minori

Nel caso in cui non dovessi più riuscire a pagare le bollette delle luce a causa dei rincari, potrebbero staccarmi la corrente anche se ho dei minorenni a carico?

Tecnicamente i clienti cosiddetti “non disalimentabili” sono quelli che non possono essere privati delle forniture di luce e gas, perché operanti nell'ambito del servizio pubblico. Rientrano in questa categoria, ad esempio, gli ospedali, le case di riposo, le carceri o le scuole. Ciò detto, prima di arrivare alla sospensione di una fornitura ogni operatore deve rispettare diversi passaggi, che vanno dall'obbligo di inviare una raccomandata di sollecito, all'obbligo di indicare un termine ultimo per il pagamento che non potrà essere inferiore a 20 giorni dall'emissione della stessa raccomandata. Superato tale termine senza il pagamento del dovuto, il venditore potrà inviare al distributore la richiesta di sospensione della fornitura, disponendo ulteriori 20 giorni affinché l'utente regolarizzi la propria posizione. Ove possibile, a seconda del tipo di contatore, prima di effettuare la sospensione il venditore potrà anche procedere a diminuire la potenza erogata per un certo periodo di tempo. Fermo restando che la presenza di minori residenti in un'abitazione non rappresenta un ostacolo per la procedura di sospensione della fornitura, va anche detto che ai cittadini in difficoltà economiche e che abbiano i requisiti indicati dalla legge (Isee non superiore a 15mila euro, oppure almeno quattro figli a carico con Isee fino a 20mila euro, oppure titolari di reddito o pensione di cittadinanza), è riconosciuta la possibilità di ricevere un bonus Luce e Gas rinnovabile ogni anno ed erogato automaticamente in bolletta o nel conto corrente.