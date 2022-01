Bollette, niente automatismi per le rate: ecco tempi e modalità dei piani per le famiglie in difficoltà

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Con l’ultima manovra contro il caro-bollette, il governo ha previsto anche la possibilità di attivare dei piani di pagamento a rate per le famiglie in difficoltà. Per rendere possibile la messa a terra del meccanismo di rateizzazione, sono stati stanziati un miliardo di euro come anticipo per i venditori interessati da questo binario. Ma come funziona la rateizzazione e quando scatta? Sgombriamo subito il campo da possibili fraintendimenti: il pagamento a rate non è automatico e soprattutto è stato pensato a favore dei nuclei familiari in difficoltà coni pagamenti della bolletta, in aggiunta alle altre misure previste dal governo.

1) La rateizzazione scatta in modo automatico?

È stata l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) a fissare, con una delibera ad hoc tempi e modalità per l’attuazione dei piani di pagamento a rate. Innanzitutto la facoltà può essere esercitata solo in caso di pagamento inadempiente per le bollette comprese nel periodo 1 gennaio-30 aprile. Non ci sono automatismi, come detto, quindi se una famiglia non riesce a pagare una fattura in questo lasso di tempo, è il venditore che deve attivare il percorso.

Loading...

2) Come si attiva il pagamento a rate?

La delibera dell’Arera dice che il venditore deve inserire nella comunicazione di sollecito sui mancati pagamenti o, comunque, nella comunicazione di costituzione in mora, l’offerta al cliente finale della possibilità di rateizzarne gli importi «senza il pagamento di interessi a carico a carico dell’utente». E il piano deve avere una periodicità pari a quella di fatturazione applicata in via ordinaria al cliente finale. Quanto al numero di rate, devono essere almeno pari al numero di bollette normalmente emesse in 10 mesi.

3) A quanto ammontano le rate del piano?

C’è poi il tema dell’importo di queste rate. L’Authority spiega innanzitutto che la prima rata deve essere pari al 50% dell’importo totale del piano di rateizzazione e che il restante 50% sarà recuperato in rate successive di eguale ammontare. Se le rate saranno inferiori a 50 euro, allora il numero delle rate potrà essere ridotto nel rispetto della periodicità di fatturazione, «non oltre il numero minimo necessario a determinare rate di importo non inferiore a 50 euro». In ogni caso, chiarisce la delibera, il numero di tali rate non potrà essere inferiore a due anche derogando al valore dell’importo.

4) I venditori possono negoziare un accordo diverso?

I venditori finali possono negoziare con il cliente finale un diverso accordo per meglio rispondere alle esigenze del cliente nel limite però di quanto stabilito dalla legge di bilancio 2022. Se poi si cambia fornitore durante il piano a rate, il venditore che subentra deve continuare a garantire il pagamento dilazionato.