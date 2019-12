Bollette, nuovo tetto Isee per accedere al bonus sociale: ecco chi ne ha diritto L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente ha alzato da 8.107,5 a 8.256 euro la soglia massima dell’indicatore per ottenere lo sconto da applicare sulle bollette di luce, gas e acqua: duecentomila famiglie in più tra i potenziali beneficiari di Celestina Dominelli

Cambia la soglia Isee (indicatore della situazione economica equivalente) per accedere al bonus sociale: lo sconto da applicare nelle bollette di luce, gas e acqua previsto per le famiglie in condizioni di disagio economico o fisico. L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) ha infatti alzato il tettoda 8.107 a 8.256 euro lasciando invariate le condizioni alternative per ottenerlo: famiglie con almeno 4 figli a carico e Isee non superiore ai 20mila euro, nucleo titolare di reddito o pensione di cittadinanza oppure i casi di grave malattia in cui si è costretti a ricorrere ad apparecchiature medica alimentate con l’elettricità indispensabili per il mantenimento in vita.

Nuova soglia Isee per accedere al bonus sociale

La modifica è contenuta nella delibera 499/2019/R/com che ha adeguato la soglia Isee sulla base dell’indice dei prezzi Istat. In questo modo, dal 1° gennaio 2020 il bonus sarà esteso a 200mila famiglie in più. I cittadini che sono interessati a ottenere lo sconto devono perà richiederlo al proprio Comune di residenza o presso un ente designato come il Caf e Comunità montane. Al momento, infatti, la concessione del bonus non è automatica ma in fase di conversione del decreto fiscale potrebbero entrare alcune novità che riguardano, tra l’altro, l’introduzione del bonus rifiuti e dal 2021 il riconoscimento automatico degli sconti in bolletta alle famiglie che ne hanno diritto senza bisogno di richiesta.

«Attendiamo il provvedimento in fase di approvazione - ha commentato il presidente dell’Arera, Stefano Besseghini - che registrerebbe i nostri ripetuti appelli in merito all’automatismo del bonus». Se infatti passasse questo meccanismo, lo sconto sarebbe garantito, ha chiarito Besseghini, a circa 2,4 milioni di famiglie pari a circa 7,4 milioni di persone.

Ecco quanto vale il bonus elettrico

Il valore dello sconto per l’elettricità dipende dal numero dei componenti della famiglia ed è aggiornato annualmente dall’Autorità. Per il 2019 i valori sono i seguenti: 132 euro per numerosità familiare 1-2 componenti; 161 euro per 3-4 componenti; 194 euro oltre i 4 componenti. Il bonus elettrico viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica e suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.

Il bonus viene riconosciuto per 12 mesi e, al termine di questo periodo, il cittadino deve rinnovare la richiesta per ottenere un nuovo sconto.