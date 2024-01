Bollette, perché con la crisi di Suez c’è un rischio rincari a cascata

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le navi fuggono dal Mar Rosso, oggetto degli attacchi Houthi e ora della risposta militare di Usa e alleati in Yemen. L’effetto è un allungamento dei tempi del commercio nella tratta Asia-Europa, ma soprattutto un inevitabile conseguente aumento dei prezzi delle merci trasportate. Considerati poi i rialzi del petrolio, salito alla fine della settimana scorsa di oltre il 4% con il Brent a 80 dollari al barile, il rischio è che prenda sempre più forma una nuova “tassa Houthi”, con effetti sui prezzi finali di alcuni prodotti, a cominciare da luce e gas.

Benzina, tornano i rialzi, self a 1,774 euro al litro

Tornano i rialzi sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali venerdì ancora in leggera salita, nel fine settimana si sono registrati per alcuni operatori movimenti all’insù sui prezzi raccomandati di benzina e diesel. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 14 gennaio, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,774 euro/litro (1,773 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,762 e 1,784 euro/litro (no logo 1,767). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,732 euro/litro (rispetto a 1,731), con i diversi marchi tra 1,721 e 1,740 euro/litro (no logo 1,724). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è fermo a 1,916 euro/litro, con gli impianti colorati con prezzi tra 1,851 e 1,987 euro/litro (no logo 1,824). La media del diesel servito è 1,873 euro/litro (prima 1,874), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,811 e 1,944 euro/litro (no logo 1,780). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,722 e 0,739 euro/litro (no logo 0,708). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,406 a 1,539 (no logo 1,422).

Gli effetti sul gas

In realtà i potenziali effetti riguardano l’energia a 360 gradi. Non solo il petrolio. Sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l’Europa, nell’ultima seduta della settimana il metano è infatti cresciuto di quasi il 4% a 32 euro al Megawattora, staccandosi dai minimi di novembre 2021 sui quali viaggiava finora. Un prezzo al quale molte famiglie italiane guarderanno sempre di più con la fine del mercato tutelato.

Si teme la corsa dei prezzi dell’energia

I timori per una corsa delle tariffe con l’arrivo del freddo artico in Europa sono concreti anche guardando al prezzo del gas naturale negli Usa, che sta correndo (+7% nell’ultima seduta) per l’arrivo di correnti gelate sugli Stati del Sud.

Assoutenti: con crisi Suez rischio rincari a cascata

Il petrolio, anche grazie all’ampia offerta, per ora tiene sui 72 dollari al barile, ma l’associazione dei consumatori Assoutenti ha calcolato i possibili impatti sulle tasche dei consumatori dalla più recente crisi geopolitica in atto. Con un rincaro della benzina del 10%, l’aggravio sarebbe di 213 euro in un anno per le famiglie italiane, mentre con gli impatti sul gas le bollette lieviterebbero di 200 euro nei dodici mesi.