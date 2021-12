Bollette, piano a rate in 10 mesi per le famiglie in difficoltà

Ascolta la versione audio dell'articolo

La definitiva messa a terra del meccanismo spetterà all’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera), ma intanto il governo cala l’asso della rateizzazione per le famiglie in difficoltà con il pagamento delle bollette di luce e gas e fissa un sistema di compensazione, con un miliardo di euro a disposizione, a favore dei venditori di energia interessati dalla procedura. È quanto prevede uno degli emendamenti alla manovra presentato ieri dall’esecutivo, in commissione Bilancio al Senato, che conferma il pacchetto di misure tampone per contenere l’impatto dei nuovi aumenti in arrivo a gennaio.

La novità, però, è rappresentata dalla possibilità di attivare un piano di rateizzazione per non più di 10 mesi. Ma come funzionerà questa strada? Sarà l’Arera a fissare, a valle dell’approvazione del provvedimento, con una delibera ad hoc, le modalità applicative, ma lo schema sembra sostanzialmente ricalcare quanto era stato già previsto per i clienti morosi in piena emergenza pandemica, come spiega al Sole 24 Ore il numero uno dell’Authority, Stefano Besseghini: «Il provvedimento del governo si muove nella direzione di una cosa già accaduta, in forma minore, nel periodo del lockdown. In quella situazione emergenziale, le delibere di Arera riguardarono anche le modalità di pagamento. La rateizzazione consente oggi di raggiungere fasce più ampie di quelle coperte attraverso i bonus elettricità e gas». Si aggiunge, chiarisce ancora Besseghini, «un segmento di povertà energetica, fasce di reddito che, pur non rientrando nei parametri Isee di accesso ai bonus, possono trovarsi in periodi di oggettiva difficoltà. Nel definire i meccanismi di rateizzazione dovremo tener conto anche di questo oltre che delle specificità di questo particolare momento».

Va detto subito che non ci saranno automatismi: in sostanza, se una famiglia risulterà inadempiente nel pagamento di una fattura energetica emessa tra il 1° gennaio e il 30 aprile del 2022, il venditore, nella prima comunicazione del sollecito, dovrà offrire il piano di rateizzazione in 10 mesi senza interessi secondo le indicazioni oggetto della delibera dell’Arera.

Per compensare i venditori, ci sarà poi un meccanismo di anticipo, anche questo definito dall’Authority: in pratica, potranno accedervi tutte le imprese per le quali l’importo delle bollette rateizzate superi il 3% di tutte le fatture emesse nei confronti di tutti i clienti finali aventi diritto alla rateizzazione. E sarà sempre l’Arera a stabilire anche le modalità di conguaglio e recupero da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) del 70% dell’anticipazione entro dicembre 2022 e, per il restante 30%, entro il 2023. L’anticipazione sarà infatti erogata dalla stessa Csea e l’emendamento del governo stabilisce che, se la somma richiesta dai venditori raggiungerà il tetto del miliardo, l’Arera potrà ridurre la finestra temporale per le fatture emesse (1° gennaio-30 aprile 2022), rispetto alla quale si potrà attivare il meccanismo.

L’emendamento dettaglia poi le altre misure. In particolare, 1,8 miliardi serviranno ad azzerare gli oneri di sistema per le utenze elettriche (famiglie e microimprese con potenza disponibile fino a 16,5 kilowatt). Altri 480 milioni sono invece stanziati per annullare quelli relativi alla bolletta del gas per tutte le utenze, domestiche e non. Come a settembre, poi, ci sarà la riduzione dell’Iva al 5% sia per gli usi civili che industriali con una perdita di gettito stimata in 608 milioni. E, infine, 912 milioni saranno utilizzati per potenziare il bonus sociale (lo sconto in bolletta per le famiglie economicamente svantaggiate o in gravi condizioni di salute) in modo da compensare i nuovi incrementi in arrivo.