Bollette più leggere con la condivisione Anche in Italia sarà possibile, per chi ha installato un impianto fotovoltaico, cedere l’energia ai propri “vicini” di Silvio Rezzonico

Comunità energetiche e applicazioni collettive come quelle tra diverse unità di un condominio. Il futuro si gioca sull’applicazione della direttiva europea - sul modello di quanto sta già accadendo in altri Paesi, come la Germania - concretizzerà anche in Italia la possibilità, per chi ha installato un impianto fotovoltaico, di cedere l’energia ai propri “vicini” per l’autoconsumo o di installare sistemi che servono più unità.

La rivoluzione potrebbe interessare diversi soggetti. Un classico caso è quello dello sfruttamento delle superfici a tetto di capannoni industriali, centri commerciali o immobili pubblici a vantaggio di limitrofe unità produttive o residenziali. In condominio l’energia autoprodotta sui tetti di un palazzo potrà essere utilizzata non solo per le parti comuni dell'edificio (come ascensori e luci dei vani scala), ma anche dalle singole unità con l’installazione di un solo impianto. I risparmi sulle bollette potranno essere sostanziosi (si stima nell’intorno del 20%).