Bollette: dal price cap alle rate, tutte le ipotesi contro il caro di luce e gas

L’obiettivo, tra il Governo e l’Europa, è lo stesso: alleggerire l’impatto delle bollette garantendo una boccata d’ossigeno alle famiglie e alle imprese strozzate dai prezzi dell’elettricità e del gas. La cui impennata, iniziata molto prima della guerra, è stata però amplificata dal prolungarsi del conflitto tra Russia e Ucraina e dalla strategia a singhiozzo sul gas messa in campo da Vladimir Putin attraverso il colosso statale russo dell’oil&gas, Gazprom. Ma quali sono le soluzioni allo studio, tra Roma e Bruxelles, per calmierare gli effetti del caro energia?

La doppia partita sull’energia

I due piani, italiano ed europeo, sono ovviamente incrociati perché, come noto, il premier Mario Draghi è convinto che l’unica soluzione in grado di abbassare la curva del prezzo del gas sia l’individuazione di un tetto europeo (il cosiddetto price capc, un’asticella che identifica il livello massimo sul prezzo), non limitato al solo metano assicurato da Mosca. Ma su questo tassello, nonostante gli ultimi passi avanti registrati, venerdì scorso, al tavolo del Consiglio straordinario dei ministri Ue dell’Energia, dove per l’Italia era presente il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, manca ancora una quadratura del cerchio.

Le misure allo studio: l’ipotesi dell’ampliamento del bonus

In attesa di una svolta a livello europeo, il governo italiano sta comunque lavorando su un nuovo decreto aiuti per ridurre l’impatto dei costi dell’energia che restano assai elevati e i cui contenuti si andrebbero ad aggiungere alle misure già varate dall’esecutivo nei mesi scorsi. Il focus del nuovo provvedimento dovrebbe essere rappresentato dalle imprese, ma allo studio ci sarebbero anche ulteriori risposte per ridurre l’impatto delle prossime fatture sulle famiglie. Una di queste è il possibile innalzamento del tetto Isee (l’indicatore della situazione economica equivalente, la lente che misura la condizione economica di ciascuno) per l’accesso al bonus sociale, lo sconto previsto in bolletta per le famiglie in condizioni di disagio economico e fisico. Attualmente, come stabilito dal decreto Ucraina, l’asticella è fissata a 12mila euro per tutto il 2022. L’ipotesi su cui si starebbe ragionando è quella di portare quel livello a 15mila euro ampliando la platea dei destinatari del beneficio.

Il possibile ritorno dei pagamenti a rate per le fatture

Accanto a questo, si starebbe valutando anche la possibilità di una riedizione del meccanismo di rateizzazione delle bollette. Già previsto nei mesi scorsi dal governo con dei piani di pagamento in 10 mesi e la facoltà per i clienti domestici in difficoltà con i pagamenti di rateizzare l’esborso per le bollette fino al 30 giugno, lo strumento potrebbe essere ora replicato ed esteso anche alle microimprese, ma non è ancora chiaro per quanto tempo (si parla di 4-7 mesi).

Al vaglio la proroga dei crediti d’imposta per le imprese

Fin qui le possibili misure a favore delle famiglie. Ma il governo conta anche di fornire un sostegno concreto alle imprese, per le quali potrebbe quindi arrivare una proroga dei crediti d’imposta già garantiti fino al terzo trimestre per energivori e gasivori, nonché per le aziende dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (e con un incremento del costo relativo al KWh fra il 1° trimestre 2019 e il 1° trimestre 2022 superiore al 30%) e per le non gasivore purché, anche in questo caso, abbiano subito un aumento del costo del gas superiore al 30% rispetto allo stesso periodo di confronto considerato per le altre aziende.