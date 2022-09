Bollette sale giochi in aumento del 150%, 10mila posti di lavoro in bilico

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'impennata dei prezzi delle materie prime energetiche e la conseguente inflazione si stanno abbattendo sui bilanci delle aziende e rischiano di travolgere anche le sale giochi. Fra i settori più esposti ai rincari energetici, infatti, ci sono 14mila punti specializzati nella La stima è di circa 2mila sale a rischio chiusura nei prossimi mesi vendita di giochi pubblici: sale slot, Bingo e agenzie di scommesse. Lo sostiene Agipronews, agenzia stampa giochi e scommesse.

2mila sale a rischio chiusura

«Se le aziende della grande distribuzione stanno segnalando incrementi del costo delle bollette mai registrati prima - in media tra 200-300% in più - anche per le sale giochi - si legge- i costi energetici sono più che raddoppiati, con rincari del 150%. I maggiori costi delle bollette sommati alla situazione di crisi economico-finanziaria successiva alla pandemia, senza interventi di sostegno, come ad esempio il credito di imposta o prezzi calmierati, potrebbero costringere all’interruzione dell’attività almeno il 15% dei punti vendita» e di circa 10mila lavoratori che potrebbero presto trovarsi in una situazione di incertezza. Una pericolosa contrazione della rete retail che potrebbe aprire nuovi spazi di manovra all’illegalità

Costi insostenibili

«I rincari sono significativi», aggiunge Maurizio Ughi, vicepresidente di Agisco (Associazione Giochi e Scommesse). Dagli aumenti si è 'salvato' chi ha stipulato un contratto «con la componente bloccata, ma in altri casi abbiamo avuto bollette raddoppiate o triplicate. Per un'agenzia di 250 metri quadrati con sala fumatori siamo su una media di 4.500/5.000 euro, che per ora sono ammortizzati dalle misure del governo, altrimenti sarebbero insostenibili»

Bolletta più che triplicata per una sala bingo

«Il dato è presto detto – afferma ad agipronews Salvatore Barbieri, presidente di Ascob, Associazione Concessionari Bingo. Se una sala bingo pagava 9.800 euro di corrente elettrica nel mese di luglio 2021 ora è costretta ad affrontare una spesa di 32.600 euro. La bolletta è più che triplicata. L'aumento è ancor più importante se si possiede più di un locale autorizzato.