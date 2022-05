Bollette, dal taglio dell’Iva alle rate: tutti gli aiuti contro il caro energia

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Dall’estensione del taglio delle accise sui carburanti, con la riduzione di 25 centesimi al litro per benzina e gasolio ora procrastinata fino all’8 luglio, alla proroga della rateizzazione per le bollette di luce e gas a favore dei nuclei più in difficoltà. E ancora, il rafforzamento del bonus sociale anche per il terzo trimestre. Sono diverse le misure stanziate per alleggerire le famiglie impattate dai rialzi dei prezzi dell’energia e distribuite tra i diversi decreti approvati dal Governo, a partire dal Dl Aiuti che ha ricevuto il disco verde definitivo del Cdm nei giorni scorsi.

Bonus potenziati

Proprio quest’ultimo provvedimento ha previsto, anche per il terzo trimestre dell’anno, il potenziamento delle agevolazioni sulle tariffe di luce e gas per le famiglie economicamente svantaggiate e quelle in gravi condizioni di salute in modo da minimizzare gli incrementi di spesa per la fornitura dovuti ai rincari. Per queste, quindi, sarà possibile beneficiare dello sconto in bolletta rafforzato fino al 30 settembre tenendo presente che il tetto Isee (l’indicatore della situazione economica equivalente che consente di valutare la situazione reddituale) per accedere all’agevolazione è stato ampliato da 8.265 a 12mila euro, mentre resta immutata la soglia di 20mila euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico.

L’innalzamento varrà in modo retroattivo per il 2022 e spetterà come sempre all’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente gestire la messa a terra dell’intervento.

Rateizzazioni fino al 30 giugno

Per chi si trova in situazioni di difficoltà è poi stata prevista, con un emendamento al decreto Taglia prezzi approvato nei giorni scorsi al Senato, anche la proroga della rateizzazione delle bollette contenuta nell’ultima manovra. In sostanza fino al 30 giugno (e non più 30 aprile come già previsto) i venditori di luce e gas sono tenuti a offrire ai clienti inadempienti un piano di rateizzazione che prevede una periodicità pari a quella di fatturazione applicata normalmente, con un numero di rate complessivamente pari al numero di fatture emesse di norma in 10 mesi e ciascuna di valore non inferiore a 50 euro (con la prima rata che dovrà essere pari al 50% dell’importo oggetto di rateizzazione e quelle successive di ammontare costante).

Oneri azzerati e taglio Iva

Fino al 30 giugno, invece, le bollette di luce e gas continueranno a beneficiare del calmieramento stabilito dal decreto energia approvato dal governo lo scorso marzo. Un contenimento che, numeri alla mano, è andato a beneficio di quasi 30 milioni di utenze domestiche e di oltre 6 milioni di imprese. In sostanza, le fatture energetiche sfrutteranno ancora l’effetto combinato di quel pacchetto di misure che ha confermato l’azzeramento degli oneri di sistema e il calo dell’Iva gas al 5% per gli usi civili e industriali, nonché dell’intervento straordinario dell’Autorità che ha tagliato dell’8,8% la componente UG2. Quest’ultima garantisce la compensazione dei costi di commercializzazione sostenuti dalle imprese di vendita e la riduzione si applica a tutti i clienti per la fascia di consumi fino a 5mila metri cubi l’anno.