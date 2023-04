Bollette, ecco perché tornano gli aumenti: l’elettricità +25% e gas +15%

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il prezzo del gas naturale, diminuito a partire da gennaio 2023 fino a marzo, tornerà a crescere nei prossimi mesi. Lo sottolinea il presidente di Arera, Stefano Besseghini in una audizione alla Commissione Finanze della Camera. «Nel mese di gennaio 2023 - ha detto - si è registrata una riduzione pari al 34,2% del prezzo del gas naturale per la famiglia tipo (quella con consumi medi di 1.400 mc/annui) rispetto a dicembre 2022. Ciò è stato determinato dalla riduzione della spesa per la materia gas naturale (-35,9%), dovuta al calo della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale, dal lieve aumento legato alla spesa per il trasporto e per la gestione del contatore (+0,3%) e dal nuovo livello di copertura degli oneri di sistema prevista dalla Legge di bilancio per l’anno 2023 (+1,4%)».

Besseghini:quotazioni per il terzo e quarto trimestre in rialzo

A febbraio si è determinata un’ulteriore diminuzione del 13% del prezzo del gas naturale per la famiglia tipo rispetto al mese precedente mentre a marzo 2023 si è registrato un ulteriore calo del 13,4% del prezzo del gas naturale per la famiglia tipo su febbraio (inclusi gli effetti delle misure di aiuto), dopo i ribassi registrati per i consumi dei mesi di gennaio (-34,2%) e febbraio (-13%). «Le quotazioni dei mercati all’ingrosso del gas naturale per i prossimi mesi - ha sottolineato - hanno recentemente nuovamente mostrato volatilità crescente e quotazioni per il terzo e quarto trimestre in rialzo (rispettivamente di più del 5% e del 15% rispetto alle quotazioni per il secondo trimestre)»

In terzo trimestre elettricità all’ingrosso in rialzo

Nel primo trimestre si è registrata inoltre una riduzione del prezzo di riferimento dell’energia elettrica per la famiglia tipo (con consumi medi di energia elettrica pari a 2.700 kWh all’anno e con una potenza impegnata pari a 3 kW) pari al 19,5% rispetto al quarto trimestre 2022 mentre per il secondo trimestre 2023, si è registrata un’ulteriore riduzione del costo per l’energia elettrica del 55,3% rispetto al trimestre precedente. Lo ha detto il presidente dell’Arera, sottolineando che le quotazioni dei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica per i prossimi mesi, anche in questo caso «hanno recentemente di nuovo mostrato volatilità crescente» e che le quotazioni per il terzo e quarto trimestre sono in «rialzo, con aumenti di circa il 10% nel terzo trimestre e del 25% nel quarto trimestre rispetto alle quotazioni del secondo trimestre».



«Pronti a erogare sostegno ai riscaldamenti»

Di qui la necessità di «lavorare nell’ottica di essere pronti per poter erogare il contributo alle spese di riscaldamento sostenute dalle famiglie», ha aggiunto il presidente di Arera, nel corso dell' audizione. Besseghini ha fatto riferimento, in particolare, al supporto previsto dalla norma per il trimestre ottobre-dicembre 2023.

«Criticità nell’attuazione del bonus riscaldamento»

Ma l’orizzonte della misura bonus riscaldamento limitato al solo trimestre ottobre-dicembre 2023 «presenta criticità sotto il profilo sia della protezione dei consumatori nell’intero periodo invernale 2023/24, dato che eventuali prezzi elevati del gas nei mesi tra gennaio e marzo 2024 non darebbero luogo al contributo previsto, sia per il rapporto benefici/costi dell’implementazione della misura che - come visto - richiede importanti aggiustamenti dei sistemi informativi dei venditori» ha chiosato il presidente di Arera.