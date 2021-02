Bollette: tutele graduali, aste e requisiti, ecco le istruzioni per partecipare alle gare Gli operatori dovranno registrarsi sulla piattaforma e da lì partirà la verifica dei requisiti ai fini dell’ammissione alle aste. La prima si svolgerà il 26 aprile e sarà suddivisa in due turni. di Celestina Dominelli

Pronto il portale dell’Acquirente Unico che, secondo le indicazioni fornite dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera), consentirà la partecipazione degli operatori alle aste previste per l’assegnazione delle piccole imprese rimaste senza fornitore dal 1° gennaio. È questo il cuore del servizio a tutele graduali che dovrà favorire la transizione delle pmi dopo la fine della maggior tutela: le procedure concorsuali prevedono l’assegnazione del servizio per una durata triennale (dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2024) per le nove aree territoriali che l’Arera ha individuato al fine di perseguire la maggiore omogeneità possibile in termini di volumi e morosità dei clienti finali. Ecco come funzioneranno le aste e quali sono i requisiti richiesti per partecipare.

Chi può partecipare

Per essere ammesso alla procedura, i venditori di energia elettrica dovranno possedere alcune caratteristiche: dovranno cioè essere utenti del dispacciamento e trasporto (o essersi avvalsi, per l’intero 2020, come utenti del dispacciamento e del trasporto, di società dello stesso gruppo) e aver rifornito, al 31 dicembre 2020, almeno 500mila clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela. L’iter prevede poi ulteriori requisiti per stabilire la solidità delle imprese che devono essere rispettati al momento della presentazione delle istanze. Tali paletti rinviano alla solidità economico-finanziaria dell’operatore, ai principi di onorabilità e professionalità degli amministratori delle imprese e a garanzie bancarie e assicurative specifiche in modo da assicurare l’affidabilità dell’offerta e poste a copertura del servizio assolto.

Come si procede

Per poter partecipare alle aste, occorre registrarsi al seguente link: https://astetutelegraduali.acquirenteunico.it/. Collegandosi all’indirizzo è poi possibile consultare il regolamento che recepisce la delibera dell’Arera e che spiega nel dettaglio come saranno disciplinate le procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio a tutele graduali. Una volta avvenuta la registrazione da parte degli operatori, spetterà all’Acquirente Unico, sulla scia di quanto indicato dall’Autorità, occuparsi della verifica dei requisiti in modo da decretare o meno l’ammissione degli operatori alle procedure concorsuali. Per lo svolgimento di tali attività, sono previste due settimane.

Cosa succede dopo la registrazione

Nel momento in cui il venditore si registra sul Portale dell’Acquirente Unico, è possibile prendere visione della documentazione necessaria, scaricare gli allegati al regolamento, e, dopo l’abilitazione da parte della società guidata da Filippo Bubbico, di inviare autonomamente i documenti richiesti, eseguendo direttamente il percorso sul Portale. Per validare la documentazione, sarà richiesta la firma digitale da parte del referente dell’impresa: in mancanza di tale requisito, il documento sarà ritenuto non valido e l’errore sarà notificato direttamente all’operatore sul Portale. Il caricamento dei documenti dovrà essere effettuato entro il 9 febbraio ed entro il 25 febbraio sarà notificato all’impresa l’esito della verifica della documentazione.

Come funzioneranno le aste

Entro il 19 aprile, l’Acquirente Unico pubblicherà l’avviso d’asta sul Portale, inviando direttamente ai referenti delle imprese ammesse, attraverso la stessa piattaforma web, una notifica con le informazioni utili per partecipare all’asta (mediante Pec sarà inviato il codice Pin che consentirà l’accesso alla sezione dedicata). L’asta si terrà il 26 aprile direttamente sul Portale e sarà suddivisa in due turni (il primo dalle 10 alle 12 e il secondo dalle 15 alle 17) secondo le specifiche contenute nel regolamento.