Bollette, tutti gli aiuti per chi ha Isee fino a 12mila euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Tra le misure previste dal decreto energia, una riguarda il bonus bollette contro i rincari di luce e gas. Dal primo aprile infatti e fino alla fine di quest’anno questo aiuto sarà riconosciuto alle famiglie con tetto Isee fino a 12.000 euro (e non più, come accadeva prima dell’entrata in vigore di questo provvedimento, fino a 8.265 euro).

Misura in vigore

L’articolo 6 del dl 21/2022 (“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 21 marzo, e in vigore da martedì 22, ha sostanzialmente esteso la platea delle famiglie che possono accedere ai bonus sociali per l’elettricità e il gas (previsti dal decreto del ministero dello Sviluppo economico del 29 dicembre 2016). Oltre 5 milioni di famiglie, circa 1,2 milioni in più rispetto alla situazione attuale, avranno un aiuto per le bollette grazie all'estensione del bonus sociale. L’onere complessivo per coprire questa soluzione è stato stimato dal Governo in 102,8 milioni di euro per il 2022.

Loading...

Aumenta la soglia Isee: platea dei beneficiari più estesa

L’obiettivo di questi bonus è sterilizzare completamente gli aumenti delle bollette a favore delle famiglie in condizioni di disagio economico, fisico e sociale. Prima dell’entrata in vigore del decreto energia, potevano accedere al beneficio le famiglie con Isee (l’Indicatore della situazione economica equivalente) fino a 8.265 euro; le famiglie numerose (con più di tre figli) con Isee fino a 20mila euro; i percettori di reddito o pensione di cittadinanza; i clienti domestici affetti da grave malattia; i clienti domestici presso i quali vive una persona costretta a utilizzare apparecchiature elettromedicali salvavita. Ora il decreto energia prevede per un arco temporale definito (1 aprile 2022 - 31 dicembre 2022) che la soglia massima dell’Isee per accedere ai bonus aumenti, e passi da 8.265 a 12.000 euro.

Che cosa sono i bonus sociali per disagio economico

I bonus sociali elettrico e gas sono una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico. Sono stati gradualmente introdotti nel corso degli anni dalla normativa nazionale. Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto senza la necessità per questi ultimi di presentare domanda, come avveniva negli anni precedenti. Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia (elettrico, gas) per anno di competenza della DSU (cosiddetto “vincolo di unicità”).Ad esempio per il 2022 un solo bonus per disagio economico elettrico, un solo bonus gas.

Sconto sulla spesa di energia elettrica e gas

Il valore del bonus riconosciuto ai cittadini in condizione di disagio economico è costituito da uno sconto sulla spesa di energia elettrica e gas, applicabile sia ad un contratto di mercato libero che di regime tutelato. Lo sconto non è parametrato alla spesa effettiva, ma alla spesa media di un utente tipo al lordo (elettrico) o al netto (gas) delle imposte a sua volta commisurata alla numerosità familiare e nel caso del gas alla zona climatica di riferimento.Infine va rilevato che il bonus, con le caratteristiche sopra indicate, è una misura di carattere nazionale, viene cioè applicata a prescindere da eventuali misure, nazionali o locali di sostegno alla vulnerabilità economica, i diversi bonus sono inoltre cumulabili.