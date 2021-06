Bollette, ultimi ritocchi al bonus automatico: ecco come si accede allo sconto e quanto vale

4' di lettura

Il bonus sociale automatico, lo sconto nella fattura di luce, gas e acqua, previsto per chi si trova in condizioni di disagio economico e fisico e per i nuclei familiari numerosi, si prepara a decollare dal 1° luglio. L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) ha infatti definito gli ultimi step per far scattare l’automatismo che sarebbe dovuto partire dal 1° gennaio ma che è slittato a seguito di alcuni rilievi mossi dal Garante della privacy.

Come noto, con il passaggio al sistema automatico, per accedere all’agevolazione è sufficiente compilare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), ai fini dell'Isee (l'Indicatore della situazione economica equivalente) per ottenere la riduzione sulle spesa sostenuta per le forniture di energia elettrica, gas e acqua.

Loading...

Nessun cambio per il bonus elettrico legato al disagio fisico

Per il bonus elettrico legato al disagio fisico, invece, di cui usufruiscono i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali salvavita, si deve continuare a presentare la richiesta presso i Comuni o i Caf abilitati.

La delibera dell’Arera

L’ultima delibera dell’Authority presieduta da Stefano Besseghini interviene a disciplinare ulteriormente il passaggio di dati tra l’Inps e il Sistema informativo integrato (Sii) gestito dall’Acquirente Unico, la banca dati che contiene informazioni utili a individuare le forniture elettriche, gas e i gestori idrici competenti per territorio.

Come avverrà lo scambio di dati tra Inps e Sii

L’Arera ha così stabilito le regole su questo fronte e nominato l’Acquirente Unico responsabile del trattamento: il trasferimento di informazioni, si legge nella delibera firmata dall’Autorità, «avverrà utilizzando un collegamento in modalità client s-FTP al server di Inps che fornirà al gestore del Sii le credenziali di accesso per consentire il collegamento». I dati trasmessi dovranno essere inoltre crittografati e firmati digitalmente allo scopo di assicurarne la provenienza e la riservatezza.