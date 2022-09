Bollette, vaccini, pensioni, Nadef e scostamento: tutte le decisioni chiave da prendere dopo il voto

Ascolta la versione audio dell'articolo

7' di lettura

Non si sa ancora quanto tempo sarà necessario per formare il nuovo governo dopo il voto del 25 settembre. Gli ultimi precedenti non sono incoraggianti: nel 2018 all'inizio dell'attuale legislatura, ormai agli sgoccioli, sono stati necessari ben 90 giorni prima del giuramento al Quirinale del “Conte 1” a tinte gialloverdi, mentre nel 2013 ne occorse 63 per rendere operativo l’esecutivo Letta. La via auspicabile sarebbe una tempistica simile a quella che portò nel 2008 alla nascita del quarto governo Berlusconi, che si insidiò 25 giorni dopo l'esito delle elezioni.

La nuova tranche di aiuti europei

Ma anche in questo caso i tempi resterebbero assai risicati per far fronte a tutte le scadenze e agli interventi prioritari in agenda. E non solo perché entro il 31 dicembre dovrà essere approvata dal Parlamento la legge di bilancio, a meno di non voler sconfinare nel pericoloso terreno dell’esercizio provvisorio, e dovrà anche essere completata la fase attuativa collegata agli obiettivi del Pnrr del secondo semestre 2022 per non perdere la nuova, consistente tranche di aiuti europei. Il prossimo esecutivo in poche settimane dovrà individuare quali misure strutturali adottare per attutire nel medio periodo l’impatto del caro bollette su famiglie imprese. E per centrare questo obiettivo dovrà decidere se, e di quali dimensioni, ricorrere a uno scostamento di bilancio tenendo conto che sembra già essere levato il rischio per il nostro elevato debito pubblico di finire nuovamente nel mirino della speculazione finanziaria.

Schieramenti (e partiti) in ordine sparso

Gli spazi di manovra sul delicato versante dei conti pubblici dovranno essere fotografati dalla Nota di aggiornamento del Documento dei economia e finanza (Nadef) che il governo Draghi presenterà a fine settembre ma limitatamente al solo quadro tendenziale, senza cioè gli obiettivi programmatici, su cui costruire la legge di bilancio. Che il nuovo esecutivo dovrà varare di corsa, appena arrivato a Palazzo Chigi. Ma il governo che uscirà dalla prossima tornata elettorale avrà anche il compito di decidere se cambiare, o meno, la strategia sulle vaccinazioni contro il Covid e se ripristinare in toto, o superare, la legge Fornero sul versante pensionistico, visto che Quota 102 scadrà a fine anno. Un autunno e un inverno a dir poco caldi quelli che si annunciano, insomma, a dispetto delle indicazioni, a volte non chiare e, in alcuni casi, contraddittorie all'interno degli stessi schieramenti, che arrivano agli italiani dalla campagna elettorale.

Le ricette sul caro-bollette

A prescindere dalle decisioni che saranno prese il 9 settembre dal Consiglio europeo straordinario sull'ipotesi di “price cap” sul gas, proposto con forza da Mario Draghi, e dai contenuti del nuovo decreto Aiuti in arrivo, che il governo dimissionario sta mettendo a punto per prolungare e, se possibile, rafforzare i sostegni fin qui garantiti a famiglie e imprese per attutire gli effetti del caro energia e della corsa all'inflazione, il prossimo esecutivo dovrà immediatamente tracciare la rotta sul versante dell'energia. E, in particolare, dovrà stabilire le modalità con cui puntellare nel medio-periodo nuclei e settori produttivi nel caso in cui la crisi energetica si dovesse prolungare. In campagna elettorale si è parlato molto della necessità di fronteggiare il caro-bollette nell'immediato, con quasi tutte le forze politiche che hanno chiamato in causa l'esecutivo uscente, mentre i piani a medio termine sono rimasti abbastanza lontani dalla luce dei riflettori.

Il centrodestra, ad esempio, nel suo programma comune, è favorevole al tetto sul prezzo del gas a livello europeo ma non a quello esclusivamente nazionale, come invece il Pd, e punta sul ricorso alla produzione energetica attraverso la creazione di impianti di ultima generazione senza veti e preconcetti, valutando anche il ricorso al nucleare pulito e sicuro. Ma le ricette non collimano del tutto guardando i programma dei singoli partiti.Dalla spinta alle agevolazioni fiscali alla bocciatura degli inceneritori. Alla voce “caro energia” nella proposta della Lega si legge: «Nessuno può essere lasciato indietro o privato del diritto di muoversi o riscaldarsi. La transizione ecologica si farà non solo con la minimizzazione dei costi ambientali, ma anche di quelli economici e sociali per chi ha meno possibilità». Un'indicazione abbastanza generica, anche se Matteo Salvini chiede a Draghi una moratoria a tutto campo per bloccare gli aumenti e insiste con forza sul nucleare di nuova generazione.