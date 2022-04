Bollette, welfare, lavoro, scuola, auto: gli aiuti per le famiglie

Ascolta la versione audio dell'articolo

Prima la pandemia, ora si è aggiunta la guerra ad aggravare le carenze di materie prime ed energia. Così l’inflazione, dopo anni in cui è rimasta inchiodata vicino allo zero, è arrivata a livelli che non si vedevano da decenni, mettendo in crisi i bilanci mensili di molte famiglie. Il Governo ha messo in campo varie misure per alleviare le difficoltà. Certo, non si può sperare di cavarsela solo con aiuti pubblici. E allora Il Sole 24 Ore, con l’aiuto dei suoi esperti, li ha messi assieme agli accorgimenti che è possibile adottare da soli.

Dal punto di vista delle nuove misure, si va dal taglio delle accise su benzina e gasolio e dei costi delle bollette energetiche ai nuovi incentivi auto e moto (compresi i bonus per monopattini, e-bike e abbonamenti ai mezzi pubblici). E poi, dai congedi parentali (con un occhio anche alle novità che potrebbero arrivare l’anno prossimo con il nuovo Family Act) fino alle ultime evoluzioni dei bonus edilizi.

Più strutturali le novità connesse all’introduzione dell’assegno unico familiare, che però in certi casi non sostituisce gli assegni precedentemente in vigore.

Sul fronte degli accorgimenti fai-da-te, si segnala fra tutti un nuovo - e ancora poco conosciuto - strumento per risparmiare sull’assicurazione Rc auto, che resta una delle voci più onerose di spesa legata alla mobilità: il preventivatore dell’Ivass, che è facile da utilizzare ma può dare un buon aiuto solo se si è in grado di interpretare bene le indicazioni che fornisce.